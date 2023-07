A Capri c’è la storia del basket: Michael Jordan e Magic Johnson a cena insieme sull’isola Insieme alle due leggende del basket c’è anche il famoso attore Samuel L. Jackson. La comitiva ha cenato al ristorante Da Paolino e si è prodotta in una interpretazione di “Nel blu dipinto di blu”.

A cura di Valerio Papadia

Metti una sera a cena, sull'isola di Capri, due leggende del basket planetario come Magic Johnson e, soprattutto, colui che è considerato il più grande cestista ad aver calcato un parquet, Michael Jordan. Se, ai due campioni Nba, ci aggiungi un attore di fama mondiale come Samuel L. Jackson, il risultato è una serata magica, da ricordare, come quella andata in scena ieri, mercoledì 12 luglio, sull'isola azzurra.

Magic Johnson – al secolo Earvin Johnson Junior – è un habitué di Capri e, ogni estate, trascorre sull'isola almeno qualche giorno insieme alla moglie Cookie. Anche Michael Jordan, considerato il Goat del basket, il più grande di tutti i tempi, in passato è stato avvistato sull'isola azzurra. Ieri sera, però, come si evince dando un'occhiata al profilo Instagram di Johnson, i due, insieme alle rispettive mogli, si sono ritrovati insieme a cena nel noto ristorante Da Paolino. Insieme a loro, come detto, anche l'attore Samuel L. Jackson, accompagnato anche lui dalla consorte, già sull'isola insieme a Magic da qualche giorno.

Già questi presupposti – la caratura dei membri della combriccola – sarebbero bastati a rendere la serata indimenticabile. Johnson, Jordan e Jackson, però, si sono prodotti anche in una versione di "Nel blu dipinto di blu", accompagnati alla chitarra da musicisti e camerieri del ristorante, che hanno aiutato la combriccola anche con il testo della canzone.