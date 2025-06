video suggerito

Paul McCartney in Costiera Amalfitana: vacanze in mega-yacht per la leggenda dei Beatles L'ex Beatle in Campania per le vacanze. Avvistato tra Positano e Amalfi a bordo di un lussuoso yacht.

A cura di Pierluigi Frattasi

Appena due giorni dopo aver festeggiato il suo 83esimo compleanno, Paul McCartney è atterrato all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi per concedersi una vacanza esclusiva lungo le coste della Campania. Il celebre artista britannico, simbolo intramontabile della musica mondiale, ha raggiunto la Campania venerdì 20 giugno con il suo jet privato e, con grande discrezione, ha proseguito poi verso il Marina d’Arechi dove lo attendeva il lussuoso yacht “Sherakhan”.

Le vacanze di Paul McCartney in Campania

La leggenda dei Beatles ha deciso, infatti, di trascorrere le sue vacanze nel Mar Tirreno, tra la Costiera Amalfitana e Capri e nelle scorse ore è già stato avvistato con il suo mega-yacht al largo di rinomate località balneari come Positano ed Amalfi. McCartney, infatti, avrebbe scelto il fascino senza tempo dell'isola azzurra, anche nota come la “Divina”, per trascorrere alcuni giorni di relax tra natura, cultura e sapori mediterranei. La presenza dell’artista ha subito acceso i riflettori su una delle destinazioni più iconiche del turismo internazionale.

Cantautore, compositore, polistrumentista e produttore discografico, Paul McCartney è uno degli artisti più famosi al mondo. Il suo amore per l'Italia è ben noto. Macca ha segnato in modo indelebile la storia della musica contemporanea come bassista e voce dei Beatles, insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr e poi successivamente anche come solista. La coppia Lennon-McCartney è considerata tra le più prolifiche e influenti di sempre, autrice di brani leggendari che hanno attraversato generazioni.