Mark Zuckerberg a Castellammare con il suo yacht Launchpad: vale 300 milioni di dollari Il fondatore di Facebook ha attraccato con il suo yacht di lusso allo Stabia Main Port di Castellammare, in provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

L'estate è entrata nel vivo ed è ufficialmente cominciato il viavai di vip che decidono di trascorrere le vacanze, o semplicemente qualche giorno di relax, nelle località turistiche più rinomate della Campania. L'ultimo, in ordine di tempo, è Mark Zuckenberg, fondatore di Facebook e proprietario di Meta (che possiede il social network e Instagram), che è arrivato in queste ore allo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia a bordo del suo yacht di lusso Launchpad, che l'imprenditore si è regalato nel maggio scorso per i suoi 40 anni.

Lo yacht Launchpad di Mark Zuckerberg ha anche un campo da basket

Lungo complessivamente 118 metri, lo yacht Launchpad è stato costruito, come detto, nel 2024, nei cantieri Feadship nei Paesi Bassi. Gli esterni dell'imbarcazione sono stati progettati da Espen Oino International, mentre gli ambienti interni sono stati curati da Zuretti Interior Design. A bordo, Lauchapad può ospitare fino a 24 persone, mentre sono addirittura 48 i membri dell'equipaggio che possono navigare sull'imbarcazione. A prua, inoltre, lo yacht ospita anche un campo da basket.

Chi è Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook

Mark Zuckerberg, 40 anni compiuti a maggio, non ha di certo bisogno di presentazioni. Nei primi anni Duemila, mentre era studente ad Harvard, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti e del mondo, Zuckerberg inventò il social network Facebook che, nel 2007, grazie all'enorme successo ottenuto, lo fece diventare miliardario.