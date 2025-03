video suggerito

Federico II, crollano calcinacci durante esame: paura nella sede di Ingegneria Il cedimento in un'aula di Ingegneria nella sede di piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Nessun ferito. "Avviati subito i controlli"

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Crollano calcinacci durante un esame nella sede di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, di piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Il cedimento è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 11 marzo 2025. Per fortuna non ci sono stati feriti. A quanto si apprende da fonti qualificate, "sì è verificato lo sfondellamento di una porzione del solaio sovrastante l'Aula Disegno al primo piano del plesso di Piazzale Tecchio. La zona interessata è posta al di sotto del terrazzo della biblioteca storica".

"La causa – afferma Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle scienze di base – è certamente ascrivibile a umidità e fisiologiche infiltrazioni di acqua che, in questo tipo di solaio anni '60 cosiddetto SAP, determinano la corrosione dei ferri di armatura e del conseguente aumento di volume degli stessi che spaccano i laterizi. L'aula è stata ora chiusa e a partire da domani verrà effettuata una ispezione accurata e la messa in sicurezza per renderla nuovamente disponibile".

A San Giovanni inaugurato nuovo edificio

Oggi, intanto, nel Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, è stato inaugurato un nuovo edificio con otto aule didattiche, tre aule studio e uno spazio docenti. La struttura, riservata agli studenti che seguono i corsi della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, ha aperto i battenti a marzo per l'inizio delle lezioni del secondo semestre alla presenza del Rettore della Federico II, Matteo Lorito, del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Andrea Prota, del direttore generale Alessandro Buttà e di dirigenti dell'Ateneo e di direttori dei Dipartimenti.

Il progetto prevede anche la realizzazione di nuovi spazi comuni per garantire alle studentesse e agli studenti luoghi aggregativi o per concedersi una pausa tra le lezioni. Nell'edificio inaugurato, l' A1, in particolare si tengono i corsi di Biologia che fino allo scorso anno si tenevano a Mezzocannone e alcuni corsi di ingegneria che avevano già sede a San Giovanni ma in altre aule condivise.

L'iniziativa persegue l'obiettivo generale dell'Ateneo di decongestionare le aule, rispondendo alle richieste di studenti e docenti. Le aule sono modernissime, dotate di banchi elettrificati che consentono di caricare cellulari e tablet, e di attrezzature tecnologiche. Nelle aule grandi, che hanno una capienza di 100 posti, è stato installato anche uno schermo intermedio per garantire la più corretta visione anche a chi è seduto più dietro, essendoci una capienza di 100 posti. Oltre all'edificio A1, nel complesso di San Giovanni, sempre in occasione dell'avvio del secondo semestre dell'anno universitario, è stato inaugurato anche il laboratorio dedicato alle lauree professionalizzanti, la Meccatronica e Tecnologie digitali per le Costruzioni, un laboratorio attrezzato che consente specifiche esercitazioni.