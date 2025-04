video suggerito

Picchia con la stampella il medico che lo sta visitando: aggressione all'ospedale di Castellammare Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: ha aggredito l'ortopedico che lo stava visitando.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario in Campania: l'ultimo episodio soltanto nella mattinata odierna, mercoledì 16 aprile, all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli; un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma della Sezione Radiomobile della locale compagnia, il 57enne, durante una visita ortopedica, ha aggredito il medico che lo stava assistendo, poiché non soddisfatto dell'esame: pertanto, il 57enne ha ripetutamente colpito l'ortopedico con la stampella che utilizzava per deambulare.

Il dottore è riuscito a sottrarsi alla furia dell'uomo e si è barricato in una stanza dell'ospedale: il 57enne, non pago, nel tentativo di raggiungere nuovamente il medico, ha utilizzato ancora una volta la stampella per infrangere il vetro della porta. Per fortuna, nel nosocomio stabiese sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo e lo hanno arrestato con l'accusa di lesioni a personale sanitario. L'ortopedico aggredito è stato medicato in ospedale dai colleghi: ha riportato lesioni e ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

Medici del 118, invece, sono stati aggrediti a Marano, ancora nella provincia partenopea. I sanitari sono intervenuti per soccorrere un 49enne, caduto dal suo scooter: l'uomo, in stato di alterazione psico-fisica, li ha però aggrediti, ingaggiando poi una colluttazione con un maresciallo dei carabinieri intervenuto sul posto. Il 49enne è stato pertanto arrestato.