video suggerito

La morte di Carmela Uliano, 25 anni, dopo un intervento al cuore: indagato cardiochirurgo. Lunedì funerali a Castellammare C’è un medico indagato per la morte di Carmela Uliano, 25enne di Castellammare di Stabia (Napoli) deceduta il primo aprile 2025. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmela Uliano, deceduta dopo un intervento

Nella foto è raggiante, in abito da sposa. La morte di Carmela Uliano, 25 anni, di Castellammare di Stabia (Napoli) ha gettato nello sconforto tutti coloro che la conoscevano e amavano. La donna è deceduta il primo aprile all’ospedale Rummo di Benevento in seguito ad un intervento per la sostituzione della valvola aortica impiantata nel 2012. Sulla morte aperta una inchiesta e ora c'è il primo indagato. Si tratta del cardiochirurgo che ha sottoposto la donna all'intervento.

Questi i fatti per ora emersi dalla task force legale che assiste la famiglia della giovane prematuramente scomparsa: la valvola aortica causava dei fastidi a Carmela, passata da una protesi meccanica a una biologica, intervento effettuato a fine marzo presso la Casa di cura Montevergine di Mercogliano (Avellino). L'operazione sembrava perfettamente riuscita, tanto che la paziente, dopo alcuni giorni di degenza presso la struttura avellinese, lunedì 31 marzo era stata trasferita alla clinica Maugeri di Telese Terme, nel Beneventano, per la riabilitazione cardiologica. Tuttavia qui, a meno di 24 ore dal ricovero, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e a nulla sono valsi gli sforzi per salvarla dei medici del “Rummo”, dove la venticinquenne era stata infine trasportata d’urgenza in ambulanza giungendovi in uno stato di shock settico e in una situazione ormai compromessa: nel pomeriggio di martedì 1 aprile è spirata.

I familiari di Carmela a partire dal marito, che per fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia si è rivolto alla task force legale Studio3A. Per ora si sa che la procura sannita ha aperto un fascicolo penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario. E la pm titolare del fascicolo, dopo aver posto sotto sequestro e acquisito tutta la documentazione clinica dai tre presidi attraverso i quali la paziente è passata, ha assunto i primi provvedimenti a cominciare dalla disposizione dell’esame autoptico per accertare le esatte cause del decesso. L’incarico sarà conferito nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 aprile 2025 ad un pool di tre consulenti tecnici. I funerali della sfortunata giovane sono previsti per lunedì 7 aprile, alle ore 10, a Castellammare.