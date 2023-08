Le star di Hollywood riunite per gli 80 anni di Robert De Niro, da Martin Scorsese a Uma Thurman Alcune tra le più grandi star di Hollywood si sono riunite per festeggiare gli 80 anni di Robert De Niro. Presenti a una cena a New York personaggi del calibro di Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Uma Thurman e Paul McCartney.

A cura di Stefania Rocco

Alcune tra le maggior star di Hollywood si sono riunite a New York per festeggiare l’80esimo compleanno di Robert De Niro, caduto giovedì 17 agosto. I familiari e gli amici più intimi dell’attore, una delle leggende del cinema, hanno partecipato a una cena organizzata per un ristretto gruppo di persone. A festeggiare De Niro sono stati Paul McCartney e la moglie Nancy Shevell, il regista Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e l’attore Alec Baldwin. Al gruppo si sono aggiunti George Lucas, l’attore di Pulp Fiction Christopher Walken, l’attivista per i diritti civili Al Sharpton, l’ex governatore di New York, Andrew Cuomo, Uma Thurman e suo padre, Robert Thurman, Leslie Bibb e Sam Rockwell.

Robert De Niro padre per la settima volta a 80 anni

Quello in corso è un anno speciale per Robert De Niro che, recentemente, ha annunciato la nascita del suo settimo figlio. Il divo è diventato padre di una bambina, Gia Virginia, avuta dalla compagna Tiffany Chen, esperta di arti marziali che da qualche anno è la compagna ufficiale del divo. Era stato De Niro ad annunciare a sorpresa l’arrivo della bambina durante un’intervista rilasciata a ET Canada. “Ho sette figli, ho appena avuto una bambina”, aveva fatto sapere l’attore cogliendo di sorpresa il giornalista che l’aveva intervistato. Qualche giorno più tardi, ospite di CBS Morning, aveva svelato qualche dettaglio in più a proposito della neonata, compreso il nome e una foto.

I figli di Robert De Niro

L’attore premio Oscar ha avuto una vita sentimentale segnati da legami a tratti turbolenti. Ha sposato in prime nozze l’attrice Diahnne Abbott, adottando i due figli di lei. Il loro matrimonio è durato 12 anni. Nel 1997 ha sposato in seconde nozze la filantropa Grace Hightower dalla quale ha avuto due figli. Dalla modella Toukie Smith ha avuto invece i gemelli Julian e Aaron.