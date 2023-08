Gary Oldman nel cast del nuovo film di Paolo Sorrentino, disse: “Sogno di lavorare con lui” Variety ha annunciato la partecipazione di Gary Oldman al nuovo film di Paolo Sorrentino, attualmente in fase di riprese a Napoli. Il ruolo è ancora top secret.

Variety ha annunciato la partecipazione di Gary Oldman al nuovo film di Paolo Sorrentino, attualmente in fase di riprese a Napoli. I dettagli riguardanti il ruolo dell'attore, premio Oscar nel 2018 per l'interpretazione di Winston Churchill nel biopic "L'ora più buia", sono ancora tenuti segreti così come il titolo ufficiale del film, che tutti stanno chiamando provvisoriamente "L'apparato umano". Il decimo film di Sorrentino tratterà la storia di una donna di nome Partenope, "che porta il nome della sua città ma non è né sirena né mito", come lo stesso regista ha rivelato a Variety nel mese di giugno, all'inizio delle riprese. Gary Oldman ammise in una intervista di sognare, un giorno, di lavorare con Paolo Sorrentino.

La scheda di Gary Oldman: una carriera pazzesca

Celebre per le sue iconiche interpretazioni, Gary Oldman ha segnato il cinema moderno. È entrato nell'immaginario collettivo come Sirius Black nella celebre serie cinematografica di Harry Potter, incantando gli spettatori con la sua interpretazione di un personaggio complesso e coraggioso. Prima ancora, però, è stato considerato parte del Brit Pack, una generazione di talenti assoluti della Gran Bretagna della quale sono inclusi anche Colin Firth, Rupert Everett, Daniel Day-Lewis e Tim Roth. Centrale nella sua carriera il ruolo di Lee Harvey Oswald in JFK – Un caso ancora aperto di Oliver Stone (1991) e chiaramente il Dracula di Bram Stoker (1992) diretto da Francis Ford Coppola. Citiamo anche l'agente corrotto della DEA Norman Stansfield nel film Léon di Luc Besson. È stato un grande, grandissimo commissario Gordon nella trilogia del Batman di Cristopher Nolan.

I premi e gli incassi

Nel 2018, forse il punto più alto sul piano dei riconoscimenti: la sua trasformazione straordinaria in Winston Churchill nel biopic L'ora più buia. La sua interpretazione ha guadagnato numerosi premi, tra cui l'Oscar, il Golden Globe, il Premio BAFTA, il Critics Choice Award e lo Screen Actors Guild Award come miglior attore protagonista. I suoi film hanno incassato più di 11 miliardi di dollari in tutto il mondo, a testimonianza del suo potere attrattivo nei confronti del grande pubblico.