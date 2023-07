Robert De Niro in vacanza a Napoli: pizza e “Fiocco di neve” al Rione Sanità L’attore hollywoodiano, da qualche giorno in vacanza in Italia insieme ai figli, ieri ha fatto tappa a Napoli: in città, De Niro si è concesso una pizza da Ciro Oliva e un “Fiocco di neve” da Poppella.

A cura di Valerio Papadia

L'ultima volta che era stato avvistato in città era il 2005: un gradito ritorno a Napoli, dopo 18 anni, quello di Robert De Niro, uno degli attori più iconici e famosi di Hollywood (che ha origini molisane). Nella giornata di ieri, martedì 25 luglio, l'attore, due volte Premio Oscar (al miglior attore non protagonista nel 1975 e al miglior attore nel 1981, ndr) è stato avvistato nel centro storico di Napoli, in particolare al Rione Sanità: qui, infatti, De Niro ha dapprima gustato una pizza da Concettina ai Tre Santi e, poi, si è concesso un famoso "Fiocco di neve" nella pasticceria Poppella.

"Abbiamo ospitato una delle star di Hollywood. È stato un onore immenso ospitare Robert De Niro nella pasticceria Poppella!" si legge sulle pagine social dell'attività commerciale del Rione Sanità, dove sono state pubblicate anche le foto della visita dell'icona di Hollywood.

In realtà, Robert De Niro è in Campania già da lunedì 24 luglio: l'attore newyorkese, infatti, nella serata di lunedì è stato avvistato al ristorante Lo Scoglio – meta in estate di parecchi vip – a Marina di Cantone, a Nerano, in Penisola Sorrentina. Una vera e propria crociera nel nostro Mediterraneo quella che sta facendo Robert De Niro, a bordo di un mega yacht e in compagnia dei suoi figli: qualche giorno fa, infatti, l'attore si trovava alle isole Eolie, in Sicilia.