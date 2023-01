Quanti sono in totale i film di Harry Potter: l’ordine di uscita Harry Potter è il personaggio di finzione inventato da J.K. Rowling. La sua saga è distribuita in totale su 7 libri, editi in Italia da Salani, trasposti in un totale di otto film.

Harry Potter è il personaggio di finzione inventato da J.K. Rowling. La sua saga è distribuita in totale su 7 libri, editi in Italia da Salani: per ogni libro è stato tratto un film. A vent'anni e più di distanza, ancora oggi i personaggi di Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger continuano a fare proseliti e fan. Nel gennaio 2022 è avvenuta una apprezzata reunion in docu-film per il 20esimo anniversario, distribuito in Italia da Sky.

Quanti sono i film di Harry Potter

I film di Harry Potter sono in tutto 8, uno in più dei libri perché l'ultimo capitolo della saga – vale a dire: Harry Potter e i Doni della Morte – è stato diviso in due parti al fine di renderlo il più fedele possibile al libro, unitamente a una vincente strategia di marketing. Il primo film, Harry Potter e la Pietra Filosofale, ha già festeggiato i suoi 20 anni dalla prima uscita al cinema.

In che ordine sono usciti i film di Harry Potter

I film di Harry Potter sono usciti nell'arco di dieci anni, dal 2001 con l'uscita del primo capitolo Harry Potter e la Pietra Filosofale, al 2011 con la seconda e ultima parte di Harry Potter e i Doni della Morte. Questo è l'elenco dei film usciti in ordine cronologico al cinema (data italiana):