Maratona Harry Potter su Italia 1: ecco la programmazione completa dei film Italia1 ripropone ancora una volta la saga completa di Harry Potter. Si parte giovedì 12 gennaio per un totale di otto settimane più altre due per gli spin-off di “Animali Fantastici”. Ecco quando.

A due anni di distanza dalla striscia di record, Italia1 ripropone ancora una volta la saga completa di Harry Potter. Si parte giovedì 12 gennaio per un totale di otto settimane (si dovrebbe terminare giovedì 2 marzo), ma questa volta non c'è nessun lockdown che favorirà l'incredibile dato di ascolto che ha portato Italia 1 a sfiorare i cinque milioni di spettatori netti e vincere la serata dell'Auditel, a dieci anni di distanza dall'ultima volta. Il contesto è differente, anche i principali servizi di video streaming hanno l'intera saga in catalogo: Netflix, Prime Video e Sky/NOW; ma sulla tv lineare, come molti amano notare, c'è tutto un altro fascino (pubblicità inclusa). La novità, però, è un'altra: nella programmazione, sarà inclusa anche la saga spin-off con i primi due capitoli di "Animali Fantastici". Ecco quando.

La programmazione completa

La maratona di Harry Potter dovrebbe cominciare il 12 gennaio 2023 e, stando a quanto apprendiamo, dovrebbero essere messi in onda anche due dei tre film spin-off: Animali fantastici e dove trovarli e Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. Disponibile sulle varie piattaforme, invece, il più recente: I segreti di Silente. Ecco la programmazione completa della maratona di Harry Potter e Animali Fantastici