Film di Natale in TV 2022/2023: programmazione Rai, Mediaset e Sky a Capodanno ed Epifania La programmazione Rai, Mediaset e Sky per Capodanno ed Epifania 2023 si arricchisce di film di Natale e cult: Sister Act; Mrs. Doubtfire; Pinocchio; Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street; La banda dei Babbi Natale e tanti altri. Ecco la programmazione completa.

Sister Act

Natale 2022 è ormai trascorso, ma la programmazione Rai, Mediaset e Sky continua a essere ricca di film cult natalizi, che ci accompagneranno fino a Capodanno e all'Epifania 2023. Nei prossimi giorni sarà possibile assistere a Sister Act, al film Pinocchio diretto da Matteo Garrone e interpretato da Federico Ielapi e Roberto Benigni, ai film di Aldo, Giovanni e Giacomo e di Johnny Depp e a cult come Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre.

Martedì 27 dicembre

La banda dei Babbi Natale

Su Rai1, alle ore 21:25, in onda Aladdin. Alle ore 23:45, Un bebè per Natale. Su Rai2, alle ore 14:00, Natale al Plaza. Alle ore 16:55, Natale alle Hawaii. Su Canale5, alle ore 21:20, La banda dei Babbi Natale. A 00:00, Indovina chi viene a Natale. Su Italia1, alle ore 16:30, Alla ricerca della stella del Natale. Alle ore 21:20, Billy Elliot. Alle 23:45, va in onda Noi siamo infinito.

Mercoledì 28 dicembre 2022

Su Rai2, alle ore 14:00, Feliz Navidad. Alle ore 16:55, Il miglior Natale della mia vita. Su Canale5, alle ore 16:46, The Christmas flower. A 00:06, Che pasticcio Bridget Jones!. Su Italia1, alle ore 10:20, Piccola Peste. Alle ore 14:06, Babe va in città. Alle ore 21:20, L'attimo fuggente. A 00:05, i Goonies. Su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, alle ore 21:15, in onda Il prodigioso Maurice.

Giovedì 29 dicembre 2022

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

Su Rai2, alle ore 16:55, Il mio principe di Natale. Ore 21:20, Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Su Canale5, in onda alle 16:46, Tutto per una canzone. A 00:06, Bridget Jones's Baby. Su Italia1, alle ore 08:25, Dennis colpisce ancora. Alle 10:15, Piccola peste torna a far danni. Alle 14:05, va in onda Un ponte per Terabithia. Ore 16:10, in onda L'uomo dei sogni. Alle ore 21:20, Will Hunting – Genio ribelle.

Venerdì 30 dicembre 2022

Su Rai1, alle ore 21:25, in onda Note d'Amore. Su Rai2, alle ore 14:00, in onda Un Natale molto bizzarro. Alle 16:55, Il mio inatteso principe di Natale. Su Canale5, alle ore 16:46, in onda il film Christmas at Dollywood. Alle ore 21:20, in onda Yesterday. Su Italia1, alle ore 08:20, in onda il film Mamma ho visto un fantasma. Alle 10:15, Piccola peste si innamora. Alle ore 14:05, Immagina che. Alle 16:25, Space Jam. Alle ore 21:20, in onda Forrest Gump. Alle ore 00:15, Il grande Lebowski.

Sabato 31 dicembre 2022

Su Rai2, alle ore 21:20, va in onda Gli Aristogatti. Alle ore 08:46, va in onda su Canale5, Cristallo di Rocca – Una storia di Natale. Su Italia1, alle ore 16:20, in onda Bowfinger. Alle ore 16:30, in onda The Mask – Da zero a mito. Alle ore 21:30, il cult Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre. Alle ore 00:00, Animal House.

Domenica 1 gennaio 2023

Su Rai2, alle 07:15, Quel piccolo grande miracolo di Natale. Alle 09:30, Il mio arcobaleno. Alle 17:15, Un principe su misura. Alle ore 19:00, Il principe che ho sempre sognato. Alle ore 21:05, Pinocchio. Su Canale5, alle ore 14:00, va in onda C'è posta per te. Alle 16:45, Natale a 4 zampe. Su Italia1, alle ore 06:55, Quella strega di Pippi Calzelunghe. Alle 14:15, La piccola principessa. Alle 16:20, Cinderella Story. Alle 21:20, Il cosmo sul comò. Alle ore 23:35, La leggenda di Al, John e Jack. Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, Jurassic World – Il dominio. Alle 21:15, su Sky Arte, Il ragazzo più bello del mondo.

Lunedì 2 gennaio 2023

Su Rai1, alle ore 21:25, va in onda Il Re Leone. Alle 23:35, in onda Natale tra le stelle. Su Canale5, alle ore 16:45, va in onda Hearts of winter. Su Italia1, alle ore 14:35, va in onda Paddington. Alle 16:30, Il gatto con gli stivali. Alle 21:20, Top Gun. Alle 23:40, Il Corvo. Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, Il giorno più bello.

Martedì 3 gennaio 2023

Alla ricerca dell’isola di Nim

Su Rai1, alle ore 21:25, va in onda Pattini d'argento. Su Rai3, alle ore 21:25, va in onda su Rai 3 Sister Act. Su Canale5, alle ore 16:45, va in onda il film Tornando a casa per Natale. Alle ore 21:20, va in onda Natale da chef. Alle ore 23:55, Capodanno a New York. Su Italia1, alle ore 14:00, Alla ricerca dell'isola di Nim. Alle 16:00, Due fratelli. Alle 21:20, Un'impresa da Dio. Alle 23:20, Qualcosa di straordinario.

Mercoledì 4 gennaio 2023

Su Rai3, alle ore 21:20, va in onda Sister Act 2. Su Canale5, alle ore 16:45, Natale a Bramble House. A 00:05, Quel mostro di suocera. Su Italia1, alle ore 14:00, The warriors gate. Alle 16:15, Dragonheart – Battaglia per il cuore di fuoco. Alle ore 21:20, Now you see me – I maghi del crimine. Su Sky Cinema Due, alle ore 21:15, La figlia oscura.

Giovedì 5 gennaio 2023

Su Canale5, alle ore 16:45, va in onda il film Christmas Encore. Alle ore 21:20, A Natale mi sposo. A 00:00, Poveri ma ricchi. Su Italia1, alle ore 14:30, Dragonheart. Alle 16:30, Dragonheart 2 – Il destino di un cavaliere. Alle ore 21:20, Now you see me 2. Alle ore 23:55, Questione di tempo.

Venerdì 6 gennaio 2023

Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street

Su Canale5, alle ore 13:40, va in onda La Sacra Famiglia. Alle 16:50, Return to Christmas Creek. Alle ore 21:20, Il giorno più bello del mondo. A 00:00, La ricerca della felicità. Su Italia1, alle ore 14:05, va in onda il film Stardust. Alle 16:30, La sposa cadavere. Alle 21:20, Batman v Superman: Dawn of Justice. A 00:25, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo.

