Il ritorno di Brad Pitt: “C’è stato un periodo di vera solitudine” Babylon di Damien Chazelle arriva al cinema il 23 dicembre 2022. Brad Pitt protagonista, si racconta a Repubblica: “Ero cresciuto amando i film senza avere alcun accesso al mondo dello spettacolo”.

Brad Pitt è il protagonista di una intervista pubblicata nel numero odierno di "La Repubblica". L'occasione è per Babylon, film candidato a cinque Golden Globe, che arriva in sala il 19 gennaio. Il divo, 58 anni, ha spiegato di aver scelto questo film perché voleva lavorare con Damien Chazelle: "Adoro misurarmi con autori giovani, abbracciarne il coraggio, l’originalità, l’ambizione. Babylon è un racconto corale di personaggi che puntano a far parte di qualcosa più grande di loro".

Le parole di Brad Pitt

Per il ruolo di Jack Conrad, Brad Pitt si è ispirato a Rodolfo Valentino e all'Italia in generale, visto che nel film si finge italiano e ascolta dischi d'opera classica italiana e canzoni napoletane: "Ho anche studiato italiano per le prime scene del film, non è stato facilissimo ma l’ho portato a casa". E il suo primo incontro con il mondo del cinema:

Sono partito dagli Ozarks, i monti del Missouri, a 2.200 miglia di distanza da Hollywood. Ho guidato la mia auto scassata fino a Los Angeles. C’è stato un periodo di vera, fottuta, solitudine. Ho preso un giornale e mi sono detto che potevo iniziare a fare qualche lavoretto, la settimana successiva già facevo cento mestieri. Ma il momento di meraviglia assoluta è stato la prima volta in cui sono entrato in uno studio cinematografico, con la mia auto. Ero cresciuto amando i film senza avere alcun accesso al mondo dello spettacolo: entrare in uno studio doveva si faceva cinema mi ha dato un grande senso di orgoglio, sapendo da dove arrivavo.

Babylon, il film con Brad Pitt e Margot Robbie

Babylon di Damien Chazelle arriva al cinema il 23 dicembre 2022. Ambientato nella Los Angeles negli anni '20, è una storia di ambizione smodata ed eccesso sfrenato, raccontando l'ascesa e la caduta di vari personaggi nella creazione di Hollywood, un'epoca di decadenza e depravazione sfrenate. Chazelle la considera la sua dichiarazione d'amore alla regia e al cinema, conclude Brad Pitt.