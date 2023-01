Brad Pitt in fuga dai fantasmi del passato: “Se tornassi indietro, mi direi di stare più tranquillo” La droga, l’alcool, il divorzio da Angelina Jolie: Brad Pitt mette un punto al passato e si racconta in una lunga intervista a La Stampa.

Brad Pitt è in una nuova fase della vita artistica. La sua partecipazione al film "Babylon" di Damien Chazelle lo ha messo al centro di una luce nuova e lo ha fatto ritornare in una dimensione certamente più consona alla sua immagine: il grande cinema d'autore. In una intervista a La Stampa, sembra quasi volerlo suggerire all'intervistatore: "L'impressione di essere parte, anche se infinitesimale, di una lunga storia. Di una comunità. Cosa direi al giovane Brad Pitt? Stai più sereno, stai tranquillo".

Le parole di Brad Pitt

Per recitare il ruolo della star del cinema muto Jack Conrad, Brad Pitt ha anche dovuto imparare un po' di italiano. Sulla Hollywood che racconta il film: "Allora tutti venivano a Hollywood per fare questa cosa nuova. La gente che ha iniziato lo ha fatto non per diventare ricca o famosa ma perché questa era la cosa nuova da fare: girare un film, venire in California dove non c’era nulla se non spazi aperti e luce. C’era molta leggerezza. È durato poco, poi sono arrivati gli uomini d’affari e gli avvocati ed è cambiato tutto. Senz’altro oggi – che tristezza – circola meno droga ma la gioia nel raccontare una storia è rimasta". Poi le parole al Brad Pitt del passato, come a voler pareggiare i guai del passato: la droga, l'alcool, il divorzio da Angelina Jolie: "Stai più sereno, stai tranquillo, goditi il viaggio: andrà tutto bene".

Babylon: la trama del film

Babylon è la storia della grande epopea di Hollywood, quella del cinema muto. La storia è narrata dal punto di vista di Manny Torres (Diego Calva), immigrato innamorato del cinema e di Nelly LaRoy (Margot Robbie), disposta a tutto pur di diventare una star del cinema. Jack Conrad (Brad Pitt) potrà senz'altro aiutarla a farsi strada nella cittadella del peccato. La Los Angeles degli anni '20 è un'epoca di decadenza e di depravazioni senza freni.