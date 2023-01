Amici22, gli allievi in casetta sempre più divisi: “Vogliamo stare tranquilli, rispettateci” La casetta di Amici è ormai divisa in due: da un lato gli allievi non coinvolti nel provvedimento post bravata di Capodanno e dall’altro Wax Maddalena, NDG e Samu. Dopo la puntata di domenica i due gruppi si confrontano.

Quanto è accaduto nella puntata di domenica 15 gennaio di Amici22 ha avuto delle ripercussioni anche sugli animi degli allievi della scuola che, infatti, si sono trovati a parlare animatamente di quanto è accaduto. Alcuni di loro, una volta riuniti con i colpevoli del gesto punito aspramente dalla produzione del talent, hanno ritenuto opportuno portare avanti un discorso sincero con Wax, Maddalena, Samu e NDG, manifestando il loro obiettivo primario: mantenere la tranquillità e concentrarsi sul programma.

L'obiettivo degli allievi non coinvolti nel provvedimento

Poche ore dopo la puntata, i ragazzi di Amici si sono trovati per qualche tempo divisi dai loro compagni che, una volta scoperto dalla produzione cosa fosse accaduto nella notte del 31 dicembre, hanno deciso di allontanarli dal resto degli allievi. Riuniti in sala relax coloro che non sono stati coinvolti nel provvedimento, riflettono su come comportarsi: "Non dobbiamo perdere la nostra tranquillità" dice Niveo, Mattia aggiunge: "Ci dobbiamo comportare come abbiamo sempre fatto, solo che ora ci sono degli elementi in più" a lui si accoda Ramon: "Ora sono più loro che devono abituarsi alla nostra normalità". Gianmarco, che aveva aperto la discussione dice: "Comunque stanno tutti presi malissimo da questa puntata" e Angelina, con tono piuttosto piccato: "Certo che stanno presi malissimo, ma fossi in loro starei presa anche benissimo, perché dopo quello che hanno fatto sono dentro".

Il confronto tra i due gruppi della casa

Una volta riuniti i due gruppi, il primo a prendere la parola è Ramon che spiega ai suoi compagni coinvolti nel provvedimento della produzione a cosa andranno incontro, dal momento che l'atmosfera in casa, dopo la notte di Capodanno, è decisamente cambiata:

Sicuramente è stato difficile, questa situazione non è facile per voi come per noi. Per noi è stato automatico radunarci ed essere un gruppo felice e sereno soprattutto. Siamo tutti diversi, ma qui dentro non tutti possono reagire in modo forte o capire se ne vale la pena rispondere o ingoiare e soffrire dentro e basta. Abbiamo capito che un po’ tutti sentivamo questa cosa. Il fatto che per una settimana non c i sono state alcune cose siamo stati più tranquilli. Ora vogliamo mantenere questa situazione di tranquillità. Perché così stiamo bene. voi non siete obbligati a entrare in questa situazione se la ritenete scomoda

Dopodiché interviene Gianmarco che, sostenendo in pieno il discorso di Ramon, aggiunge altri dettagli che facciano comprendere a Wax, Maddalena, Samu e NDG, come in certi momenti siano stati anche irrispettosi nei loro confronti: