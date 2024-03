Cillian Murphy sarà il prossimo James Bond secondo le ultime speculazioni Per ora sono solo voci, ma vedere Cillian Murphy nei panni di Bond sarebbe davvero intrigante. Ecco tutto quello che sappiamo al momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cillian Murphy sarebbe il principale candidato a prendere il posto di Daniel Craig nel ruolo di James Bond. È il momento dell'attore di Peaky Blinders che, dopo il grande successo di Oppenheimer, risulta essere il grande favorito alla vittoria come Miglior Attore alla cerimonia degli Oscar di domenica prossima.

Il futuro di Cillian Murphy

Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, la sua performance nel film ha attirato l'attenzione della produzione che starebbe ancora cercando il sostituto di Daniel Craig. Una fonte al Sun ha detto: "Cillian è il beniamino di Hollywood in questo momento e questo sarebbe il ruolo per eccellenza. Un modo per elevare il franchise di James Bond incontrando un attore che è al massimo della sua forma". In questo senso, però, sarebbe appunto una novità. In genere, non si è mai puntato a un attore al top. È forse venuto il momento di cambiare registro?

La produzione del film inizierà nella prima metà del 2025

Tuttavia, c'è ancora molto tempo per decidere poiché il lavoro sul 26° film di Bond non dovrebbe iniziare prima dell'anno prossimo, ma intanto il gossip è partito. Il co-protagonista di Oppenheimer di Cillian, Clay Bunker, ha appoggiato l'idea che l'attore irlandese prenda il posto di 007 e ha dichiarato: "Se la caverebbe splendidamente. È divertente perché Cillian è la persona più gentile ma ha quel lato oscuro pronunciato e c'è una forte oscurità nel personaggio di James Bond. A volte dimentichiamo che Bond è come il personaggio che Ian Fleming ha creato, ossia un personaggio piuttosto oscuro". Cillian Murphy andrebbe a sostituire quindi Daniel Craig che ha recitato in cinque film di James Bond: il primo è stato Casino Royale nel 2005, No Time To Die è stato l'ultimo nel 2021. Per ora sono solo voci, ma vedere Cillian Murphy nei panni di Bond sarebbe davvero intrigante.