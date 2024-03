Il ruolo di James Bond offerto ad Aaron Taylor-Johnson, dovrebbe prendere il posto di Daniel Craig Secondo il Sun, il ruolo di James Bond dopo Daniel Craig sarebbe stato offerto ad Aaron Taylor-Johnson, attore 33enne già famoso per i ruoli ottenuti nei film Avengers: age of Ultron e Kick-Ass. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Potrebbe essere Aaron Taylor-Johnson a prendere il posto di Daniel Craig nel ruolo di James Bond. Lo annuncia il Sun secondo cui la produzione del celebre titolo cinemtografico avrebbe deciso di offrire all’attore 33enne il ruolo che per 15 anni ha ricoperto l’interprete britannico. “Bond è il lavoro per Aaron se accetterà. L’offerta formale è sul tavolo e aspettano solo una risposta”, si legge sul tabloid che parla di una proposta già formalizzata e in attesa della risposta dell’attore. L’annuncio sarebbe previsto immediatamente dopo la firma.

Aaron Taylor-Johnson aveva frenato l’entusiasmo dei fan della saga

L’indiscrezione circola nell’aria da mesi tanto che proprio in una recente intervista rilasciata a Esquire, Taylor-Johnson si era espresso a proposito della possibilità di sostituire Daniel Craig. “Non ho mai preso una decisione basandomi sulle prospettive di altre persone, o sui loro giudizi, o sulle loro aspettative nei miei confronti”, aveva dichiarato in quell’occasione, franando dunque le aspettative dei fan della saga.

Chi è Aaron Taylor-Johnson

Il nuovo – per adesso non ancora confermato – James Bond è già noto per la partecipazione ai film Avengers: age of Ultron e Kick-Ass. Appassionato di recitazione fin dall’infanzia, ha cominciato a recitare a soli 6 anni nella produzione teatrale Macbeth, al fianco di Rufus Sewell. Doversi i ruoli minori conquistati a partire da quel momento, come quello ottenuto nel 2006 nel film L’illusionista dove interpreta la versione adolescente del protagonista Edward Norton. La popolarità arriva con il film Nowhere Boy del 2009 nel quale interposta John Lennon e che riesce a garantirgli diverse nomination e alcuni premi. Sul set incontra la donna della quale si sarebbe innamorato, Sam Taylor-Wood (regista del film 50 sfumature). La loro storia fa scalpore a causa della differenza d’età: lui aveva 18 anni, lei 42. Nonostante lo scetticismo che li circonda, i due si sposano 3 anni dopo il primo incontro. Oggi hanno 2 figlie.