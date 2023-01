Daniel Craig dopo Glass Onion: “Ho amato essere Bond, ma finalmente ho cambiato ruolo “ Dopo il successo di Glass Onion: Knives Out, l’attore si racconta in una intervista al Secolo XIX: “Ho amato essere Bond, ma avevo bisogno di un break”.

"Finalmente faccio ridere". Daniel Craig non usa giri di parole per commentare la sua prova in Glass Onion: Knives Out. Il film Netflix diretto da Rian Johnson ha primeggiato nella classifica dei più visti durante le feste natalizie anche grazie al personaggio di Benoit Blanc, il detective più bravo del mondo. In una intervista al Secolo XIX, l'attore si racconta: "Erano anni che aspettavo un'occassione così, amo far ridere". Il futuro è ancora quanto di più distante dal suo James Bond: sarà in "Queer", prossimo film di Luca Guadagnino tratto dal romanzo di William S. Burroughs.

Le parole di Daniel Craig

Daniel Craig ha raccontato che gli sembrava un'idea folle fare James Bond e che nella sua vita ha sempre desiderato fare parte di un film comico:

Sono voluto tornare a recitare in un ruolo nel quale ho potuto esprimere una parte di me che il pubblico conosce poco ma che ho sempre coltivato. All'inizio pensavo che sarei diventato un attore comico, mi è sempre piaciuto far ridere la gente ed è sempre stato il mio sogno, ma poi le cose sono cambiate e mi sono trovato mio malgrado a fare l'attore di azione. Ricordo che quando mi proposero di interpretare James Bond dissi ai produttori che era uno sbaglio. Ero d'accordo con i fan, mi sembrava un'idea folle. […] Quando ho detto che mi sarei tagliato le vene piuttosto che reinterpretarlo intendevo dire che avevo bisogno di un break. Ho amato essere stato Bond.

"Sono molto più rilassato rispetto al passato"

Daniel Craig ha anche fatto pace con il successo e si è detto molto più rilassato rispetto al passato: "Ci vuole tanto tempo per abituarsi ad essere famosi e spesso nel processo ci si perde un po'".