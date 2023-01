Daniele dopo la puntata furioso con Oriana: “Prenditi quest’altro due di picche, regina delle false” Dopo la puntata del GF VIP Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato animatamente. L’ex tronista ha accusato la sua inquilina di essere falsa, “Ti è caduta la maschera, prenditi quest’altro due di picche”.

Dopo la puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono resi protagonisti di un'accesa discussione. Il concorrente veneto crede che la sua inquilina sia falsa vista l'"amicizia" con Nicole Murgia: "Per un gioco si venderebbero l'anima, si strapperebbero l'anima, per due follower di me*da, che sfigate veramente", lo sfogo dopo la puntata. Prima di parlare con Tavassi e Nikita Pelizon in veranda, l'ex tronista ha avuto un'accesa lite con la concorrente spagnola: "Prenditi quest'altro due di picche".

La lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro si è infuriato con Oriana Marzoli quando, al momento dell'eliminazione di Dana Saber, ha esultato con Nicole Murgia: "Hai discusso con me, poi ci hai fatto pace. Esultavate così tanto perché odiate Dana, non perché vi amate. Quanto sei falsa, mi avevi detto che se usciva l'una o l'altra a te non importava nulla", le parole dell'ex tronista alla sua inquilina rimasta impassibile alle dichiarazioni. "Daniele, scusami. Ma stai scherzando?" ha commentato. I due VIP si sono accusati a vicenda, "Le tue lacrime non hanno valore", "Non sono scema", il botta e risposta. Il confronto ha preso una piega inaspettata: Dal Moro ha sbottato interrompendo il rapporto con la modella e influencer.

Le accuse di Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro ha concluso la discussione sbottando contro Oriana. La concorrente prima di allontanarsi gli ha mimato il gesto del bacio, così il Vip è esploso: "Chi li vuole i tuoi baci, sai quante ne trovo come te qui fuori? A centinaia. Soprattutto di false. Hai preso già tre due di picche, vediamo quanti ne prendi ancora. Quanto sei falsa? La regina delle false, le maschere cadono. Una persona come te nella vita non farà nulla".