Grande Fratello Vip, Dana Saber eliminata: nominati George, Wilma, Sarah, Alberto, Giaele e Nikita La puntata di lunedì 16 gennaio del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Dana Saber, mentre ad essere in nomination sono George Ciupilan, Wilma Goich, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Sarah Altobello e Nikita Pelizon.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 16 gennaio del Grande Fratello Vip c'è stata un'eliminazione, ovvero quella di Dana Saber, che ha dovuto abbandonare subito la casa. I concorrenti in nomination, invece, sono George Ciupilan, Wilma Goich, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Sarah Altobello e Nikita Pelizon che rischiano di essere eliminati nella prossima puntata. Tanti i momenti intensi della puntata, tra sorprese e confronti di cui i gieffini sono stati protagonisti.

Chi è stato eliminato nella puntata del 16 gennaio 2023, le percentuali

Nella puntata di lunedì 16 gennaio a dover lasciare la casa è stata Dana Saber, che ha perso il televoto con Nikita Pelizon, salvata per prima e Nicole Murgia, la cui mancata eliminazione ha fatto gioire alcune concorrenti del reality.

Chi sono i concorrenti in nomination

Prima dell'inizio delle nomination vengono nominati gli immuni, coloro che non potranno essere nominati e a godere di questo privilegio sono Davide Donadei, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Luca Onestini e infine, Oriana Marzoli scelta da Orietta Berti e Antonella Fiordelisi da Sonia Bruganuelli. Iniziano così le nomination palesi in superled: Edoardo Tavassi ha nominato Sarah Altobello che a sua volta lo ha nominato. Nikita nomina Alberto De Pisis, George Ciupilan nomina Wilma Goich, Nicole Murgia fa il nome di George, Daniele Dal More nomina Nicole Murgia, Andrea Maestrelli fa il nome di Sarah, Wilma Goich nomina Alberto De Pisis che nomina Milena Miconi, Micol Iincorvaia nomina George, Milena Miconi fa il nome di Daniele, Edoardo Donnamaria ha fatto il nome di Wilma Goich, infine Giaele De Donà nomina George.

Si va avanti con le nomination degli immuni con Antonino Spinalbese che nomina Edoardo Donnamaria, Luca Onestini fa il nome di Nikita Pelizon, Oriana nomina Nikita, Antonella Fiordelisi fa il nome di Giaele De Donà. Infine Davide Donadei nomina Giaele e infine Attilio Romita nomina Wilma Goich.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 16 gennaio 2023

La puntata di lunedì 16 gennaio si è aperta con l'annuncio di Alfonso Signorini ai gieffini dell'arresto di Matteo Messina Denaro, per poi lasciare spazio alle solite querelle. Si è parlato dell'interesse che Oriana Marzoli nutre per Daniele Dal Moro, delle emozioni che Alberto De Pisis prova nei confronti di Edoardo Donnamaria e anche del passato difficile di Davide Donadei. Ci sono stati poi dei confronti, come quello tra Attilio Romita e Patrizia Rossetti con Wilma Goich.