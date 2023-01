Alberto parla dei sentimenti per Edoardo: “Quando mi guarda negli occhi è come se mi sciogliessi” Alberto De Pisis, nella puntata del 16 gennaio del GF Vip, ha parlato dei sentimenti che prova per il coinquilino Edoardo Donnamaria. Un amore non corrisposto, che però ha risvegliato in lui sensazioni che non sentiva da tempo: “Quando mi guarda negli occhi è come se mi sciogliessi piano piano”.

A cura di Elisabetta Murina

Isolato dal resto del gruppo, Alberto De Pisis ha parlato dei sentimenti che prova per Edoardo Donnamaria fin dall'inizio della sua avventura al Grande Fratello Vip. Un rapporto, quello con il coinquilino, che l'ha colto alla sprovvista e ha risvegliato in lui sensazioni sepolte da tempo. Tuttavia, Alberto però sa che il suo è un amore non corrisposto, dal momento che Edoardo è innamorato di Antonella Fiordelisi.

I sentimenti di Alberto per Edoardo

Chiamato in mystery da Signorini, Alberto ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Edoardo Donnamaria. Fin dall'inizio tra loro si è creata una sintonia speciale e per il concorrente sono entrati in gioco sentimenti che non provava ormai da tempo.

Alberto è però consapevole del fatto che si tratta di un amore non corrisposto e per questo ha fatto un passo indietro, finendo col chiudersi in se stesso:

Non posso essere innamorato, posso avere un trasporto emotivo per qualcuno che mi rende felice, mi accontento di questo. Non è gelosia, non è il termine giusto, però è ovvio che mi faccio da parte. Questo è un caso in cui fare un passo indietro costa tanto. Quando mi guarda negli occhi è come se mi sciogliessi piano piano. Non ti nego che è stata una doccia fredda.

Il passato amoroso di Alberto De Pisis

Il concorrente ha raccontato a Signorini le sue precedenti esperienze con l'amore. Non è la prima volta che si trova a dover far i conti con sentimenti non corrisposti, ma nonostante questo non perde la voglia di innamorarsi: