Daniele e il rapporto con Oriana al GF: “Il suo modo di fare non mi piace, le interessa Onestini” Spazio al “triangolo” tra Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella puntata del 16 gennaio del GF Vip. Il modello veneto crede che l’interesse della coinquilina sia solo un ripiego per le mancate attenzioni di Onestini. Quest’ultimo precisa: “Se volessi fare qualcosa con Oriana potrei farlo benissimo”.

Oriana Marzoli divisa tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Nella settimana appena trascorsa, l'influencer ha dormito con il modello veneto, si è lasciata andare a baci appassionati e si è chiusa con lui nell'armadio. C'è chi però crede il suo interesse sia solo un ripiego per via delle mancate attenzioni di Onestini. Nel corso della puntata del 16 gennaio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha cercato di capire qualcosa in più di questo "triangolo".

Il rapporto tra Oriana, Onestini e Daniele

Alfonso Signorini ha chiesto a Oriana come mai, dopo la diretta di lunedì, abbia prima scherzato e giocato con Onestini e poi sia andata a dormire con Daniele. L'influencer ha spiegato:

Non ci stavo provando con Luca, stavo solo provando a fare pace con lui. Poi si è arrabbiato e mi ha chiuso la prora in faccia. Mi sembra ancora un bellissimo ragazzo, sono obbiettiva.

Daniele però è convinto che Oriana provi un interesse (ricambiato) nei confronti di Onestini e che lui sia quindi solo un ripiego. Si è avvicinato a lei perché entrambi erano d'accordo di prenderla con leggerezza:

Ai miei occhi è palese che a Luca piace Oriana e che la cosa sia reciproca. Credo che Luca non sia nella posizione di avvicinarsi a lei per via dello storico con Nikita. Il modus operandi di Oriana dall'inizio non mi piace, io mi sono avvicinato a lei nel momento in cui entrambi eravamo d'accordo di prenderla con leggerezza, nel momento in cui Oriana mi esprime un suo coinvolgimento maggiore io faccio un passo indietro.

La versione di Luca Onestini

Onestini è poi intervenuto per spiegare il suo punto di vista, chiarendo che non è frenato nel rapporto con Oriana per via del passato con Nikita:

Se volessi fare qualcosa con Oriana potrei farlo benissimo, nel momento in cui tutti e due si vuole. Non capisco perché dovrei fare una brutta figura. Siccome sono single, se ci fosse dell'altro si farebbe e basta

La gelosia di Nicole Murgia

Nicole Murgia, amica di Oriana al GF Vip, non ha mai nascosto di provare un interesse nei confronti di Daniele. Per questo motivo si è infastidita quando non è stata avvisata del bacio ed è venuta a saperlo da terze persone : "Quello che mi ha fatto rimanere male è che, nel momento in cui si affronta il discorso, non mi dici nulla. Non voglio essere la seconda scelta. Le cose che penso di Daniele rimangono".