Signorini comunica ai concorrenti del GF Vip l’arresto di Matteo Messina Denaro

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 16 gennaio del Grande Fratello Vip si è aperta con una comunicazione importante per i Vipponi. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti l'arresto di Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza, avvenuto oggi in una clinica di Palermo.

L'annuncio di Signorini ai Vipponi

"Inizio dandovi una bella notizia", ha esordito Signorini collegandosi con i concorrenti in salotto. Poi ha continuato spiegando di cosa si tratta: "Pensate che oggi c'è stato un grandissimo colpo da parte dei carabinieri, della nostra bene emerita arma, che dopo ben trent'anni di latitanza hanno catturato il numero uno dei latitanti dei boss".

Prima di annunciare il nome, il conduttore si è fermato per vedere la reazione dei Vipponi e ha chiesto: "Chi?". Nessuno di loro però sembrava saper rispondere, a giudicare dal silenzio e dalle espressioni, se non Daniele Dal Moro che ha risposto: "Matteo Messina Denaro". Signorini ha confermato e in studio si è sollevato un grande applauso da parte del pubblico.

L'arresto di Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza

Il boss mafioso superlatitante da 30 anni è stato arrestato oggi, 16 gennaio, nella clinica La Maddalena di Palermo. Era in cura nella struttura sotto il falso nome di Andrea Bonafede perché malato di tumore. Dovrebbe presentarsi in tribunale già il 19 gennaio in relazione al coinvolgimento nelle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Al momento dell'arresto indossava un orologio di lusso del valore di circa 30mila euro. Il boss mafioso andrà in carcere, le sue condizioni di salute "sono compatibili": era stato già operato per tumore al colon un anno fa ed era in cura per metastasi al fegato, oltre a soffrire del morbo di Crohn. Ai carabinieri avrebbe detto chiaramente: "Sono Matteo Messina Denaro".