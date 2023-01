Arrestato Messina Denaro, il boss mafioso latitante da 30anni: sarà portato in una località segreta, le news in diretta

Le news in diretta sull'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro oggi, all'età di 60 anni, catturato dai carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza. La cattura del superboss di Castelvetrano è avvenuta nella clinica "Maddalena" di Palermo, dove era in cura da almeno un anno per un tumore.

L'operazione è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. "Il latitante non ha opposto resistenza. Si era recato lì per svolgere delle terapie mediche. Non si e' opposto all'arresto e del resto il dispositivo allestito poteva fare fronte a ogni emergenza, garantendo la sicurezza di tutti". Lo ha detto il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros. "Una grande vittoria per lo Stato", il commento di Giorgia Meloni.

Il superlatitante è considerato tra i più pericolosi al mondo, e condannato all'ergastolo per decine di omicidi e per le stragi del '92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, oltre che per gli attentati del '93 a Milano, Firenze e Roma.

Il video dell'arresto di Matteo Messina Denaro: