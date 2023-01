“Messina Denaro faceva la chemio con me, le mie amiche hanno il suo numero”: testimonianza dalla clinica Si faceva chiamare Andrea e “era molto gentile” racconta una donna, in cura come il boss alla clinica Maddalena di Palermo, che avrebbe scoperto solo oggi con l’arresto la vera identità del boss mafioso.

A cura di Biagio Chiariello

Alla clinica Maddalena di Palermo, Matteo Messina Denaro era abbastanza conosciuto. Ma con il falso nome di Andrea (Bonafede). In particolare le pazienti oncologiche, con cui il boss era in buoni rapporti e si scambiava messaggi in chat.

Una donna ha raccontato a Tv2000 di aver condiviso con lui le sedute di chemioterapia. In un video anticipato da Tg2000 che verrà diffuso integralmente domani dal programma ‘Siamo noi alle' 15.15, la donna ha raccontato che il boss di Cosa Nostra frequentava la struttura ogni lunedì quando era sotto terapia: "Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile".

Stamattina Messina Denaro, affetto da una forma aggressiva di tumore che attacca il colon, si stava recando in clinica proprio per sottoporsi ad una seduta, quando è stato catturato dai Carabinieri del Ros.

"Ci sono anche mie amiche che hanno il suo numero di telefono. Lui mandava messaggi a tutti. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina. Lei è ora sotto shock a casa" ha raccontato la donna. "Veniva chiamato Andrea", prosegue la donna. "Ho fatto la chemio con un boss, incredibile", ripete la signora nel video di Tv2000, "ho fatto terapia da maggio a novembre. Abbiamo fatto la terapia insieme per tutta l'estate e lui veniva anche con la camicia a maniche lunghe".

Anche i medici e gli infermieri hanno affermato di non essersi mai accorti di aver in cura un boss latitante. Un aspetto sul quale solo le indagini aiuteranno a fare chiarezza.