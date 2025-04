video suggerito

La rivalità delle due donne di Messina Denaro, il boss si difendeva sui 'tradimenti': "Non potevo fermarmi" Si indaga ancora sulle donne che hanno aiutato Matteo Messina Denaro a nascondersi in questi 30 giorni. Ma la rivalità tra le amanti del boss l'hanno scoperto gli investigatori nei pizzini scritti da Laura Bonafede al boss. Lei riferendosi al rapporto tra Messina Denaro e Floriana Calcagno scrive al capo mafia: "Vorrei sapere il perché non potevi fare a meno".

A cura di Giorgia Venturini

Le indagini su Matteo Messina Denaro non si fermano. La Procura di Palermo cerca chi ha aiutato l'ex boss di Castelvetrano (arrestato il 16 gennaio del 2023 e morto il 25 settembre successivo) a nascondersi nei suoi 30 anni di latitanza. Oggi lunedì 14 aprile è stata arrestata Floriana Calcagno, una delle amanti di Matteo Messina Denaro. A svelare il suo coinvolgimento nella latitanza del boss sarebbero stati gli scritto che Messina Denaro si scambiava con la sua "compagna", ovvero Laura Bonafede (già condannata a 11 anni e 4 mesi di carcere). E nei pizzini scrittifscritt da quest'ultima emerge tutta la gelosia nei confronti dell'altra donna arrivando a chiedere al boss più e più volte spiegazioni. Come risponde lui? "Non potevo fare a meno di fermarmi", si legge nelle carte della Procura. Eppure nonostante la rivalità delle due donne, nonostante la gelosia e (forse) la rabbia di un tradimento nessuna donna del boss ha mai pensato di voltargli le spalle. Tutte fedelissime a lui.

Gli investigatori scoprono l'identità dell'altra donna risalendo ad alcuni pizzini scambiati tra il boss e Laura Bonafede (ovvero moglie del mafioso ergastolano Salvatore Gentile e figlia di Leonardo, storico capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara). Quest'ultima, avendo scoperto il rapporto tra Messina Denaro e Floriana Calcagno, negli scritti usava questi pseudonimi per riferirsi a Floriana Calcagno: "Sbrighisi"; "Acchina"; "Handicap" e "Handicappata". Mentre il boss ne usava anche altri, come "Fly" e "Luce". Ma di cosa è accusata Floriana Calcagno? Dovrà difendersi dall'accusa di aver fornito un sostegno logistico e un supporto morale a Messina Denaro mentre si trovava a Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e altre località della provincia di Trapani.

Laura Bonafede aveva intuito l'interessamento di Messina Denaro nei confronti della Calcagno. Tanto che gli scrive: "Intuivo qualcosa da parte di Acchina ma mi hai sorpreso, del resto riesci sempre in questo", si legge nelle carte della Procura. Bonafede avrebbe poi limitato le domande da fare al "suo uomo" e avrebbe chiuso la conversazione con un secco: "Ti credo e credo anche che è finita, altrimenti non me lo avresti raccontato". Ma la rivalità non era finita: come se ci fosse una gara tra le due donne su chi stava facendo di più per aiutare il boss. E intanto i sospetti aumentavano.

Laura Bonafede chiede chiarimenti: "Ci sono date che non mi quadrano. Tu mi parli di aprile 2022". E ancora: "Ora mi dici perché non potevi fare a meno. Tu in macchina, Sbrighisi (ovvero Floriana Calcagno) abbastanza distante, quindi vorrei sapere il perché non potevi fare a meno". Infine in un altro giorno la gelosia si accentua: "Alle 11.40 circa ho visto Handicap che usciva dalla zona chiave, dritta come un palo e con una Louis Vitton sicuramente regalata da te. Regali borse come un distintivo?".

Gli inquirenti sempre tramite gli scritti sarebbero risaliti a un incontro che Messina Denaro avrebbe avuto con la nuova indagata. E ancora una volta lo scrive Laura Bonafede in un pizzino, la quale aveva sottolineato un'espressione compiaciuta della Calcagno dopo che aveva avuto un incontro con il boss: "Ti faccio ridere!! Non c'è proprio niente da ridere, per ora se penso a Sbrighisi che passava con quella faccia compiaciuta, dopo essere stato con te, le bastonate gliele darei eccome". Resta ora da farsi una domanda: su quante altre persone poteva contare messina denaro durante la latitanza?