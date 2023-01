Matteo Messina Denaro indossava abiti firmati e un orologio di lusso quando è stato arrestato Il magistrato palermitano Paolo Guido: “Matteo Messina Denaro indossava un orologio Jack Miller del valore stimato di 30-35mila euro, viveva in condizione agiata, vestiva con abiti di pregio. Tutti sanno a Palermo che la clinica in cui si recava è una assoluta eccellenza”.

A cura di Davide Falcioni

Quando questa mattina Matteo Messina Denaro è stato catturato dai carabinieri all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo indossava un orologio Jack Miller del valore stimato di 30-35mila euro. A renderlo noto, nel corso della conferenza stampa, è stato il magistrato di Palermo Paolo Guido, secondo cui il boss di Cosa Nostra viveva "in condizione agiata, vestiva con abiti di pregio. Tutti sanno a Palermo che la clinica in cui si recava è una assoluta eccellenza".

Un'infermiera: "Vestiva sempre in maniera elegante"

Anche un'infermiera della struttura sanitaria, interpellata dalla stampa, ha affermato che il boss era "un paziente di poche parole, sempre vestito in maniera elegante e dai modi molto gentili". Il superlatitante si era operato nella clinica un anno fa per rimuovere alcune metastasi al fegato che si erano formate dal cancro al colon che lo aveva colpito due anni fa. L'infermiera ha poi aggiunto: "Era qui per una seduta di chemioterapia, aveva appena fatto il tampone che fanno tutti i pazienti prima di sottoporsi alla terapia e stava attendendo l'esito di alcuni esami del sangue".

Insomma, il boss aveva deciso di "rompere" con la tradizione di altri leader di Cosa Nostra come Bernardo Provenzano e Totò Riina. Il primo quando venne arrestato, nel 2006, venne sorpreso in un cosiddetto "covo" ubicato nelle campagne prossime a Corleone, all'interno di una stalla fornita di arredi primitivi e semplicissimi strumenti rustici, dove consumava non caviale e champagne ma, più modestamente, ricotta e cicoria. Anche Totò Riina preferiva il potere criminale al lusso, mentre Messina Denaro evidentemente amava dare di sé un'immagine diversa, tanto da indossare un orologio di lusso da svariate decine di migliaia di euro.

"Messina Denaro ci è apparso in buona salute e di buon aspetto, non ci pare che le sue condizioni siano incompatibili con il carcere", ha concluso poi il magistrato Paolo Guido, aggiungendo che "ovviamente sarà curato come ogni cittadino ha diritto essere curato".