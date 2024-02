28 anni dopo, finalmente il sequel del film zombie con Cillian Murphy sta per arrivare Su Production Weekly è stata annunciata l’inizio della produzione di “28 Years Later” di Danny Boyle a maggio. Nel cast torna Cillian Murphy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La cinematografia zombie è destinata a tornare con una delle sue perle più belle. Su Production Weekly è stata annunciata l'inizio della produzione di "28 Years Later" di Danny Boyle a maggio. Cillian Murphy torna come protagonista del film. Nel frattempo, quanto è cambiato da quel 2002, quando l'attore di Peaky Blinders era appena al suo sesto film. Sony è riuscito ad accaparrarsi la realizzazione del sequel per una cifra di 60 milioni di euro. Il film dovrebbe uscire entro il 2025.

Cosa sappiamo sul sequel del film di Danny Boyle

L'atteso sequel di 28 Giorni Dopo è finalmente in cantiere. Secondo le recenti notizie pubblicate su Production Weekly, la produzione di "28 Years Later" avrà inizio nel mese di maggio. Il ritorno di Cillian Murphy è un segno promettente per i fan della serie, poiché il suo ruolo nel primo film ha dato il via alla sua carriera e – possiamo dirlo senza tema di smentita – ha fatto di 28 Giorni Dopo un instant cult. Con un budget generoso di 60 milioni di dollari e la garanzia di Sony, è lecito aspettarsi una produzione di altissimo livello. Il ritorno alla regia di Danny Boyle è una ulteriore garanzia.

Il futuro del franchise: dopo 28 anni dopo, pronto un sequel

Ci sono altre novità che riguardano il franchise. Oltre a "28 Years Later", la Sony avrebbe già opzionato la possibilità di un sequel. Su questo, ovviamente, i dettagli sono molto scarsi, ma la notizia basta per amplificare l'hype. D'altronde, lo stesso film originale lasciava ampio spazio per esplorare ulteriormente la storia nonostante un sequel, "28 settimane dopo", non proprio all'altezza. Nel 2007 infatti, a cinque anni di distanza dal film di Danny Boyle, Juan Carlos Fresnadillo diresse la nuova pellicola questa volta però puntando su Robert Carlyle come protagonista principale. Il successo del primo film, però, non fu eguagliato.