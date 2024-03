C’è Ancora Domani torna al cinema per la Festa della Donna: dove vedere il film di Paola Cortellesi Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo sarà possibile rivedere in tutti i The Space Cinema il film C’è ancora Domani di Paola Cortellesi, uscito nelle sale lo scorso 26 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Venerdì 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Per l'occasione, in tutti i cinema The Space sarà possibile vedere C'è ancora Domani, il film di Paola Cortellesi uscito nelle sale lo scorso 26 ottobre e diventato il più visto nel 2023, superando anche Barbie. Al centro della storia Delia, moglie di Ivano e madre di tre figli, nell'Italia della seconda metà degli Anni Quaranta. L'arrivo di una lettera misteriosa accenderà in lei il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e sperare in un futuro migliore.

Dove vedere C'è Ancora Domani durante la giornata Internazionale della Donna

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, il film di Paola Cortellesi torna nelle sale cinematografiche cinque mesi dopo l'uscita, che ha riscosso un enorme successo e l'ha portato a essere il più visto nel 2023. Sarà possibile rivedere il film- o vederlo per la prima volta nel caso non si fosse riusciti prima- in tutti i The Space Cinema di Italia a un prezzo speciale, vale a dire a partire da 4,90 euro. Una storia che è un racconto di speranza e determinazione, con al centro una donna, girato in bianco e nero e ambientato nella Roma del Dopoguerra.

La trama di C'è Ancora Domani

C'è Ancora Domani, il film d'esordio alla regia di Paola Cortellesi, racconta la storia di Delia, moglie di Ivano e madre di tre figli. Nella Roma della seconda metà degli Anni Quaranta, questi due ruoli la definiscono. Il marito (Ivano Mastandrea) è il padrone della famiglia, quello che lavora per portare i soldi a casa e non perde l'occasione per sottolinearlo. Per Delia (Paola Cortellesi) l'unico sollievo è la presenza dell'amica Marisa (Emanuela Fanelli) con cui potersi confidare. Tutto cambia, per lei, con l'arrivo di una lettera misteriosa, che le accende il coraggio di rovesciare la situazione e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.