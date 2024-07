video suggerito

Inside Out 2 supera C’è ancora domani al box office italiano, è il film più visto al cinema Inside Out 2 ha superato al box office italiano, C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che ad oggi era il film più visto in Italia. Il titolo Pixar, visti gli incassi stellari, potrebbe diventare in poco tempo, anche il film d’animazione più visto al mondo, superando Gli Incredibili 2 che detengono il primato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

I dati parlano chiaro, Inside Out 2 è il fenomeno cinematografico del momento e stando alle classifiche Cinetel del box office del weekend italiano, ha superato gli incassi di C'è ancora domani di Paola Cortellesi, il film più visto in Italia quest'anno. Dati significativi che indicano come certi titoli riescano ancora a conquistare l'attenzione del pubblico, invogliato a raggiungere le sale per immergersi totalmente nell'esperienza, soprattutto quasi si mettono in gioco le emozioni.

Inside Out 2 è il film più visto in Italia

Il film, guardando la griglia dei dati raccolti nell'ultimo weekend ha incassato 3.929.150 euro, raggiungendo il totale di 37.318.700 a fronte dei 36.737.100 dell'esordio alla regia dell'attrice romana. Un traguardo importante per un film di animazione, che sta macinando sempre più successi e si appresta a diventare il nuovo titolo animato più visto al mondo, dal momento che lo scarto con altri film come Gli Incredibili 2, che ad oggi detiene l'incasso più alto della Pixar, non è poi così irraggiungibile, dal momento che il sequel sulla famiglia di supereroi raggiunse i 1.242.805.360 dollari, mentre Inside Out 2 ha totalizzato finora 1.216.924.000. Insomma, mancherebbe davvero poco e visto l'andamento, non è detto che possa superarlo.

Il ritorno del pubblico in sala

Dopo otto anni di attesa dal film che ha anche visto l'Oscar, Inside Out 2 arriva superando ogni aspettativa. Vero è che, essendo un film di animazione, i bambini rappresentano una quota che in altre tipologie di film non sarebbe considerata, ragion per cui è facile pensare che questo possa contribuire all'incremento degli incassi. C'è da dire che il film è senza dubbio accessibile ad un pubblico di adulti che, vuoi per curiosità, vuoi per altri motivi, è portato ad andare al cinema, più che in altre occasioni. Il successo del film è globale, quasi quanto lo è stato Barbie lo scorso anno, il ché mette in evidenza un fattore fondamentale: la voglia di andare al cinema non è svanita, bisogna solo trovare solo le corde giuste che possano incentivare il pubblico.