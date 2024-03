C’è Ancora Domani continua la sua ascesa anche in Francia: incassati 800mila euro nel primo weekend C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi tra i più visti in Italia nel 2023, ha conquistato anche il botteghino francese. Nel primo weekend in sala, infatti, ha incassato ben 800mila euro, rivendo anche critiche entusiaste dalla stampa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il grande successo ottenuto Italia, dove C'è ancora domani si colloca come primo film al botteghino, conquistando incassi stellari, anche fuori dal nostro Paese il film di Paola Cortellesi, sembra non essere da meno. Nel primo weekend d'uscita in Francia, infatti, ha incassato 800 mila euro.

L'accoglienza di C'è ancora domani in Francia

Una cifra non da poco per C'è ancora domani, il cui titolo di distribuzione nelle sale francesi è Il reste encore demain, come primo film italiano in Francia per numero di presenze, da dopo la pandemia. Gli spettatori in sala, infatti, si calcola siano stati 118 mila, con il conseguente guadagno di 800mila euro per l'opera prima alla regia di Paola Cortellesi. Anche le critiche dei giornali d'oltralpe sono state piuttosto entusiastiche. Su Le Monde, uno dei principali quotidiani francesi si legge: "C’è ancora domani si colloca sul filo di una tragicommedia che ha il merito di far sentire, in mezzo alle vecchie voci del passato, la speranza di un futuro migliore" e ancora su Le Parisien: "La forza di questo film femminista è che tratta un argomento oscuro in modo molto originale, oscillando tra umorismo, leggerezza e dramma".

Il successo del film e il recente ritorno in sala

Il film è tornato recentemente al cinema nelle nostre sale, in occasione della Giornata Internazionale della donna, lo scorso 8 marzo. Poco dopo il suo arrivo al cinema, lo scorso ottobre, ha conquistato da subito il plauso di pubblico e critica, diventando in poco tempo il film più visto del 2023 in Italia. D'altra parte, C'è ancora domani, è stato insignito del titolo del Film dell'anno ai Nastri d'Argento, un premio che la regista ha commentato dicendo: "Sono felice che sia stato assegnato al mio film è un Nastro che dedico a tutte le persone che mi hanno dato fiducia sin dal primo giorno e che hanno lavorato al mio fianco con passione e gentilezza".