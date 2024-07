C’è ancora domani di Paola Cortellesi conquista anche il Globo d’oro come miglior film

video suggerito

Ilaria Costabile

Il successo di C'è ancora domani, l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, continua. Il film si è aggiudicato l'ennesimo premio, ovvero il Globo d'Oro come miglior film, dopo i riconoscimenti anche internazionali conquistati in questi mesi.

L'ennesimo premio per Paola Cortellesi

Il Globo d'Oro è il premio assegnato dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia e quest'anno, dopo l'incredibile riscontro avuto nelle sale italiane, dove ha incassato 36 milioni di euro, il film di Paola Cortellesi è stato riconosciuto come il miglior film dell'anno. Presentato alla Festa del cinema di Roma lo scorso ottobre, la sua ascesa è stata repentina, di fatti già nell'ambito della prima proiezione, vinse il Premio Speciale della Giuria, il premio del pubblico e anche une menzione speciale come miglior opera prima e in questi mesi, tanti altri sono stati i riconoscimenti ottenuti. Sei i David di Donatello conquistati e 20 Nastri d'Argento nelle varie categorie.

Il successo in Europa e fuori i confini europeii

Anche in Europa, il film di Paola Cortellesi ha avuto un'accoglienza piuttosto calorosa, soprattutto in Francia, dove il film ha incassato 650mila spettatori, attestandosi come miglior incasso d'Oltralpe per un film italiano dal 2011. Anche al di fuori dei confini europei, la pellicola è stata apprezzata, vincendo un premio anche in Australia ovvero il Sydney Film Prize al Sydney Film Festival di Australia. Ad oggi è uno dei film più distribuiti al mondo, anche per l'attualità del tema trattato e le modalità con cui viene raccontato. C'è ancora domani sarà distribuito in ben 124 paesi tra cui Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Croazia, Uk, Germania, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Croazia, Scandinavia, Svezia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania, Portogallo, Spagna e Regno Unito,Polonia, Giappone e tutto il Sud America