Arriva il biopic su Michael Jackson, il film sul re del pop sarà diretto da Antoine Fuqua Dopo anni in cui la notizia circolava, Deadline conferma che verrà realizzato un biopic su Michael Jackson. A dirigerlo sarà il regista Antoine Fuqua, entusiasta di prendere parte a questo progetto.

A cura di Ilaria Costabile

Stando a quanto riportato da Deadline, il biopic su Michael Jackson si farà e avrà come titolo proprio "Michael". Il film racconterà la vita e anche la carriera di uno degli artisti più amati di sempre, che ha rivoluzionato la storia del pop e a dirigerlo sarà Antoine Fuqua, regista di film come L'ultima alba, King Arthur ed Emancipation – Oltre la libertà.

L'entusiasmo del regista Antoine Fuqua

La produzione del film avrà inizio quest'anno e come tutti i progetti di questo genere, l'obiettivo è quello di raccontare la vita del grande artista, descrivendo luci e ombre di una carriera costellata di successi, ma anche di misteri. Il regista Fuqua a cui è stato affidato il biopic, entusiasta di poter lavorare a questo nuovo progetto cinematografico, ha dichiarato:

La musica e quelle immagini sono parte della mia visione del mondo e la possibilità di raccontare la sua storia e la sua musica sullo schermo è stata irresistibile. Per me non c’è nessun artista con il potere, il carisma e la pura genialità musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare videoclip musicali guardando i suoi lavori.

I documentari su Michael Jackson

Da tempo si parlava della possibilità di poter realizzare un film che rendesse omaggio ad un artista così poliedrico e che ha segnato la musica di un'intera generazione, ipotesi paventata anche dal produttore di Bohemian Rhapsody, Graham King, eppure il progetto è stato più volte rimandato. In questi anni, però, non sono mancati documentari che hanno raccontato, però, la parte più oscura della vita di Jackson, come Leaving Neverland in cui si indagava in maniera più approfondita sulle accuse di pedofilia e molestie rivolte al cantante da Wade Robson e James Safechuck, due testimoni anche nel processo che vide Jackson assolto da tutti i capi di accusa.