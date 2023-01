Il nipote di Michael Jackson lo interpreterà nel biopic diretto da Antoine Fuqua Ad interpretare Michael Jackson nel film che verrà realizzato sulla sua vita sarà il nipote, Jaafar Jackson, figlio di Jeremy, fratello del Re del pop. A confermarlo, una foto pubblicata dal regista Antoine Fuqua.

A cura di Ilaria Costabile

In foto Jaafar Jackson

È ormai da tempo che si parla di realizzare un film incentrato sulla vita di Michael Jackson e dopo vari rinvii si è finalmente giunti ad una conclusione, trovando il regista ma anche chi interpreterà il "Re del Pop". È notizia delle ultime ore, infatti, che a vestire i panni della star sarà suo nipote Jaafar Jackson, figlio di Jeremy Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5.

La foto di Jaafar Jackson

La conferma è arrivata dal regista del film, Antoine Fuqua, che ha pubblicato una foto in cui il 27enne, vestito come lo zio, con l'iconico mocassino nero e il calzino bianco in evidenza, fermo nella posa diventata poi storica, è pronto per eseguire qualche coreografia proprio come Jacko. Sul profilo del ragazzo, nel frattempo, appare quest'unica foto, in vista dei lavori sul film che, probabilmente, richiederanno non poco tempo. Il film, come già anticipato, sarà incentrato principalmente sulla carriera del cantante, sull'impatto che la sua musica ha generato su un'intera generazione e non si addentrerà in tematiche che sono state affrontate, poi, in altri progetti, come documentari sul suo conto che mettevano in luce le ombre di un personaggio controverso e segnato da una serie di questioni tutt'oggi irrisolte.

Le parole del regista Antoine Fuqua

Il regista ha commentato con un certo entusiasmo questa opportunità e ha dichiarato in una recente intervista: "Per me non c’è nessun artista con il potere, il carisma e la pura genialità musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare videoclip musicali guardando i suoi lavori". Un entusiasmo che si dimostra anche nel voler condividere con i fan alcuni momenti rubati dal set, tra scatti, brevi video, che mostrano la costruzione di quello che è stato il mondo del Re del Pop, un'icona mondiale, che rivoluzionato la musica, portando una sua rilettura del concetto stesso di artista.