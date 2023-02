Tali e Quali Show 2023, Roy Paladini è il vincitore: imitazioni e classifica della finale Roy Paladini con l’imitazione di Michael Jackson è il vincitore di Tali e Quali Show 2023. La finale è andata in onda sabato 4 febbraio su Rai2. A contendersi il titolo 10 concorrenti, scelti di settimana in settimana.

A cura di Elisabetta Murina

Roy Paladini con l'imitazione di Michael Jackson è il vincitore di Tali e Quali Show 2023. La puntata finale dello spin off di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, è andato in onda su Rai1 nella serata di sabato 4 febbraio. Dieci i concorrenti che si sono contesi il titolo, cioè coloro che sono riusciti ad arrivare primi di settimana in settimana. In giuria Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, affiancati da due giudici speciali Gabriella Germani e Ubaldo Pantani. La classifica è provvisoria e si aggiorna puntata dopo puntata.

Roy Paladini è il vincitore della puntata del 4 febbraio 2023: le imitazioni

L'imitazione di Roy Paladini nei panni di Michael Jackson ha conquistato i giudici e si è aggiudicata la vittoria di questa edizione di Tali e Quali Show 2023. A contendersi il titolo un gruppo di finalisti che si è formato settimana dopo settimana: Martina Cascio nei panni di Adele, Fulvio Cerulli in quelli di Piero Pelù, Roy Paladini è Michael Jackson, Francesco Pasculli è Luciano Ligabue, Roberto Romanelli nei panni di Ivan Graziani, Massimo Ronza in quelli di Fausto Leali, Federico Serra in quelli di Andrea Bocelli, i Moonskin con una cover dei Maneskin, Michele Carovano nei panni di Vasco Rossi, Paolantoni e Cirilli con una imitazione di Cristiano Malgioglio e Cristina D'Avena.

La classifica definitiva di Tali e Quali Show 2023

L'ultima puntata di Tali e quali show si è conclusa con la vittoria di Roy Paladini nei panni di Michael Jackson. Ecco la classifica finale dello show condotto da Carlo Conti. Al gradino più basso troviamo Paolantoni e Cirilli con la loro imitazione di Malgioglio e D'Avena.