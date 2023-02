Chi ha vinto gli ascolti tv del sabato sera: C’è posta per te contro Tali e Quali Show Ecco chi ha vinto gli ascolti tv nella serata del 4 febbraio: la quinta puntata di C’è posta per te contro il finale di Tali e Quali Show.

Sabato 4 febbraio in tv è andata in onda la quinta puntata di C'è posta per te contro il finale di Tali e Quali Show 2023, edizione che è stata vinta da Roy Paladini nel ruolo di Michael Jackson. Ma come sono andati gli ascolti tv della serata di ieri? Vediamo nel dettaglio tutti i dati. In breve: il programma condotto da Carlo Conti e in onda su Rai1 ha chiuso in crescita; la quinta puntata del people show condotto da Maria Da Filippi ha raggiunto lo share più alto della serata.

Gli ascolti tv di sabato 4 febbraio 2023

La serata televisiva del 4 febbraio è stata vinta da C'è posta per te che ha conquistato su Canale 5 un totale di spettatori pari a 4.472.000 spettatori con uno share del 29%. Tra le storie di puntata, gli ospiti sono stati: Federica Pellegrini e Matteo Giunta e infine Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo. Su Rai1, la finale di Tali e Quali ha invece conquistato 3.676.000 spettatori pari al 22.1% di share. La vittoria di questa edizione è andata a Roy Paladini che ha interpretato Michael Jackson.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Gli ascolti tv sulle altre reti. Ecco i risultati delle principali proposte di prima serata: il terzo programma più visto è Città segrete, in onda su Rai3: 1.076.000 spettatori per il 6.4% di share. La serata dedicata alle serie tv di Rai2: F.B.I. realizza 776.000 spettatori per il 4% di share mentre F.B.I. International realizza 649.000 spettatori con uno share complessivo pari al 3.6%. La proposta di Rete 4 Non c'è due senza quattro è stata la scelta di 625.000 spettatori per il 3.5% di share. Su La7, invece, Allarme rosso è stata la scelta di 337.000 spettatori con l’1.9% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha segnato 385.000 spettatori per il 2% di share. Sul Nove Bombe su Auschwitz è seguito da 167.000 spettatori netti per lo 0.9% di share.