Tali e Quali Show 2023, chi è il vincitore della puntata del 28 gennaio: la classifica provvisoria A vincere la puntata di Tali e Quali Show di sabato 28 gennaio I Moonskin, i concorrenti che hanno imitato la celebre band italiana. Loro e Fulvio Cerulli vanno in finale. Ecco la classifica provvisoria dopo i voti dei giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

A cura di Gaia Martino

Questa sera è andata in onda una nuova puntata dello show di Carlo Conti, Tali e Quali Show: a vincere I Moonskin con il brano della band italiana Beggin. Dieci concorrenti non famosi si sono esibiti sul palco, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, e dall'ospite speciale Claudio Lauretta nei panni di Renzo Arbore. Tra i protagonisti, artisti in gara, anche la coppia composta da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che hanno imitato Fedez e J-ax, e Marta Boldi, la figlia del celebre attore Massimo, che ha interpretato Katy Perry. Il duo composto dai due comici tornerà la prossima settimana: anche in questa puntata Paolantoni e Cirilli si sono classificati ultimi.

Marta Boldi a Tali e Quali Show

I Moonskin è la band vincitrice della puntata del 28 gennaio 2023: la classifica provvisoria

I Moonskin hanno conquistato la vetta della classifica di Tali e Quali Show questa sera di sabato 28 gennaio 2023, ultimi invece Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che saranno dunque ancora tra i concorrenti del prossimo appuntamento dello show in programma per sabato 4 febbraio 2023. Questa la classifica provvisoria dopo i giudizi e i voti dei giudici Loretta Goggi, Malgioglio e Giorgio Panariello, affiancati da Claudio Lauretta nei panni di Renzo Arbore:

1) Moonskin

2) Piero Pelù

3) Salvatore Siragusa

4) Marco Rea

5) Carlo Borghesio

6) Benedicta Nicotra

7) Carlo Borghesio

8) Benedicta Nicotra

9) Erika Roccaforte

10) Vinz Termine

11) Marta Boldi

12) Elisa Istro

13) Paolantoni e Cirilli

Le esibizioni della prossima puntata di Tali e Quali Show 2023

Paolantoni e Cirilli la prossima settimana interpreteranno Cristiano Malgioglio e Cristina D'Avena. I concorrenti del nuovo appuntamento in programma per sabato 4 febbraio dovranno interpretare i seguenti artisti: Ligabue, Fausto Leali, Ivan Graziani, Andrea Bocelli, Michael Jackson, Maneskin, Piero Pelù.