La vita privata di Lisa Marie Presley: dal matrimonio scientologista a quello con Michael Jackson La vita privata di Lisa Marie Presley è scandita da quattro matrimoni, di cui uno con Nicolas Cage e uno con Michael Jackson, quattro figli, di cui due gemelle e uno morto suicida.

Lisa Marie Presley ha avuto il padre più famoso del mondo: Elvis Presley. La morte della cantante e imprenditrice, sopraggiunta dopo un arresto cardiaco all'età di 54 anni, ci riporta a quelle che sono state le sue principali tappe della vita privata. Alla morte di suo padre, quando aveva solo 7 anni, lei insieme ai suoi nonni diventò l'unica erede di un impero, la villa di Memphis Graceland, e tutti i diritti d'autore. Il valore patrimoniale si attesta ben oltre i 100 milioni di dollari.

Il primo matrimonio con rito scientologista

Lisa Marie Presley sposò Danny Keough, incontrato alla Scientology School di cui Lisa Marie era seguace. Da quel matrimonio nacquero Danielle Riley Keough e Benjamin Storm Keough. Quest'ultimo, purtroppo, si tolse la vita a soli 27 anni nel luglio del 2020. La prima figlia è un'apprezzata attrice e modella (Magic Mike, Mad Max: Fury Road).

Il secondo matrimonio con Michael Jackson

Il 26 maggio 1994, tra il clamore dei media, Lisa Marie Presley sposò Michael Jackson, divorziando due anni dopo. Le frequentazioni, però, proseguirono fino al 1998, anno in cui la Presley iniziò a frequentare il musicista rock John Oszajca. Nel 1995, Lisa Marie Presley partecipa al video di Michael Jackson You are not alone, che suscitò enorme clamore per le scene di nudo. I due rimasero molto legati fino alla fine della vita di Michael Jackson. Entrambi avevano condiviso un passato controverso e turbolento, trovando pace e affetto l'uno nell'altra. Dopo la sua morte, lei commentò i giorni difficili delle accuse di pedofilia: "Credevo che non avesse fatto niente di male, e che fosse stato accusato ingiustamente e, sì, ho iniziato a innamorarmi di lui. Volevo salvarlo. Sentivo di poterlo fare".

Il terzo matrimonio con Nicolas Cage e l'ultimo con Michael Lockwood

Nel 2002, Lisa Marie Presley sposa Nicolas Cage. Il loro matrimonio dura appena 108 giorni, ma il divorzio arriverà solamente nel 2004. Nel 2006, il quarto e ultimo matrimonio con il chitarrista della sua band, Michael Lockwood. Nel 2008, Lisa Marie dà alla luce due gemelle, Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love. La coppia divorzia nel 2016.