video suggerito

Televoto Eurovision 2024: codici, numeri e costi per votare il vincitore durante la finale Come votare il proprio artista preferito durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2024. Tutte le info su modalità di voto, numeri e costi. Dall’Italia non sarà possibile votare per Angelina Mango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 11 maggio 2024, alla Malmo Arena, in Svezia, andrà in scena la finale dell'Eurovision Song Contest 2024, uno degli eventi musicali più attesi e seguiti al mondo. Milioni di spettatori si uniscono per assistere alle performance e votare i loro artisti preferiti. Il vincitore sarà stabilito attraverso il televoto e le giurie nominate dai paesi partecipanti: tra i favoriti per il trofeo c'è Baby Lasagna, della Croazia, lo svizzero Nemo, ma anche Angelina Mango. Ecco una guida per le modalità di voto che può essere effettuato tramite app o via SMS o telefonate: per gli italiani non sarà possibile votare per la propria rappresentante.

I codici del televoto per il vincitore dell'Eurovision 2024

Il voto all'Eurovision Song Contest 2024 è suddiviso in due componenti, il voto del pubblico e quello delle giurie nazionali. Per la finale, stando a quanto si legge sul regolamento, il risultato sarà determinato per il 50,7 % dalla votazione dei spettatori e il 49,3 % dal voto delle giurie, formate ognuna da 5 membri nominati da ciascuna emittente di ogni paese partecipante. I telespettatori e la giuria nazionale italiana non potranno votare la canzone in gara che rappresenta l'Italia, ovvero La Noia di Angelina Mango. Alla finale era previsto partecipassero i 26 paesi finalisti con codice numerico valido per esprimere la propria preferenza, legato all'ordine di esibizione della serata. A seguito della squalifica dell'artista olandese Joost Klein, è stato mantenuto il codice precedente agli artisti previsti dopo la sua esibizione. Qui di seguito l'elenco dei cantanti con i rispettivi codici:

Codice 01 Svezia, Marcus & Martinus – Unforgettable

Codice 02 Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Codice 03 Germania, Isaak – Always On The Run

Codice 04 Lussemburgo, Tali – Fighter

Codice 06 Israele, Eden Golan – Hurricane

Codice 07 Lituania, Silvester Belt – Luktelk

Codice 08 Spagna, Nebulossa – Zorra

Codice 09 Estonia, 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Codice 10 Irlanda, Bambie Thug – Doomsday Blue

Codice 11 Lettonia, Dons – Hollow

Codice 12 Grecia, Marina Satti – Zari

Codice 13 Regno Unito, Olly Alexander – Dizzy

Codice 14 Norvegia, Gåte – Ulveham

Codice 15 Italia, Angelina Mango – La Noia

Codice 16 Serbia, Teya Dora – Ramonda

Codice 17 Finlandia, Windows95man – No Rules!

Codice 18 Portogallo, iolanda – Grito

Codice 19 Armenia, Ladaniva – Jako

Codice 20 Cipro, Silia Kapsis – Liar

Codice 21 Svizzera, Nemo – The Code

Codice 22 Slovenia, Raiven – Veronika

Codice 23 Croazia, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Codice 24 Georgia, Nutsa Buzaladze – Firefighter

Codice 25 Francia, Slimane – Mon Amour

Codice 26 Austria, Kaleen – We Will Rav

Come votare alla finale di Eurovision 2024, numeri e app per il televoto

Sarà possibile votare il proprio artista preferito mediante chiamata telefonica da utenze fisse site in Italia al numero 894.222. Basterà seguire le istruzioni date con apposito messaggio telefonico preregistrato. Il costo della chiamata sarà di 0,51 euro, iva inclusa. Si potrà votare anche mediante SMS al numero 475.475.0 con il codice di identificazione a due cifre della propria scelta. Il costo sarà di 0,50 euro. Infine, i telespettatori potranno votare anche attraverso l'App ESC 2024.