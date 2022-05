Il messaggio di Mahmood dopo l’Eurovision 2022: “Grazie per tutto l’amore trasmesso” Mahmood dopo l’esibizione con Blanco nella finale dell’Eurovision 2022 ha ringraziato i fan per l’amore che gli hanno trasmesso, il messaggio social.

Ieri sera nella gran finale dell'Eurovision 2022 si sono esibiti Blanco e Mahmood con Brividi, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022 che gli ha permesso di volare come rappresentanti dell'Italia alla gara musicale seguita in tutto il mondo. La loro performance è stata la più attesa e nonostante qualche sbavatura vocale, il duo ha emozionato tutti ed ha ottenuto consensi dai connazionali che hanno cantato dal Pala Alpitour di Torino insieme a loro. All'indomani della serata terminata con la vittoria della band ucraina Kalush Orchestra, Mahmood ha ringraziato i fan per l'affetto e l'amore dimostrato con una IG story.

Le parole di Mahmood dopo l'Eurovision

Sui social Mahmood ha ringraziato gli italiani per l'amore trasmesso in questi giorni di Eurovision 2022. "Grazie per tutto l'amore che avete mandato in questi giorni" ha scritto come testo ad un selfie pubblicato nelle sue Instagram story. Poi ha ricordato ai fan dell'appuntamento al Teatro della Concordia a Venaria Reale dove terrà il suo concerto del tour, domani.

La classifica finale dell'Eurovision 2022, Italia è sesta

A vincere l'Eurovision Song Contest 2022 è stata l'Ucraina con la band Kalush Orchestra che ha presentato il brano Stefania, un inno alla pace visto il conflitto contro la Russia. La vittoria del paese colpito dalla guerra è un segnale politico e di solidarietà, la Sony ha infatti deciso di devolvere in beneficenza il ricavato della canzone cantata dalla band al Festival, già un successo. Al secondo posto della classifica finale c'è l'Inghilterra con 466 punti, al terzo la Spagna che ha conquistato la giuria e il pubblico con Chanel Terrero. Svezia, Serbia quarto e quinto, al sesto l'Italia che ha ottenuto 268 punti. Blanco e Mahmood nonostante qualche sbavatura vocale, hanno rubato la scena sul palco del Pala Alpitour e hanno cantato il loro Brividi accompagnati dal coro del pubblico.