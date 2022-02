I Maneskin sostengono Blanco e Mahmood per l’Eurovision 2022: “Spaccate tutto” Blanco e Mahmood volano all’Eurovision 2022 per rappresentare l’Italia che lo scorso anno è salita sul tetto d’Europa grazie ai Maneskin: la band ha fatto un grande in bocca al lupo al duo vincitore di Sanremo 2022.

A cura di Gaia Martino

I vincitori del Festival di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood, sono pronti ora a volare all'Eurovision Song Contest. Quest'anno l'evento di fama internazionale è in programma a maggio 2022 e si terrà a Torino. I preparativi già fervono ed al timone ci saranno Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Lo scorso anno a rappresentare l'Italia i Maneskin che, dopo aver vinto la 71esima edizione della kermesse, hanno conquistato anche l'importante riconoscimento portando il Bel Paese sul tetto d'Europa. Pochi minuti fa con un tweet hanno fatto un grosso in bocca al lupo a chi prenderà il loro posto quest'anno, il duo che a Sanremo ha vinto con il brano Brividi.

Il messaggio dei Maneskin per Blanco e Mahmood

I Maneskin hanno scritto un messaggio social per Blanco e Mahmood, prossimi rappresentanti dell'Italia all'Eurovision Song Contest. Con un tweet hanno fatto al duo un in bocca al lupo:

In bocca al lupo per l'Eurovision. Spaccate tutto ragazzi.

I Maneskin all'Eurovision 2021

Hanno conquistato il Festival di Sanremo 2021, aggiudicandosi il pass per l'Eurovision Song Contest. I Maneskin lo scorso anno hanno conquistato il podio piazzando l'Italia sul tetto d'Europa con il loro Zitti e Buoni, lasciando indietro Francia e Svizzera. Una vittoria che ha gli ha regalato l'importante riconoscimento e che ha fatto tornare l'Italia vincente dopo 30 anni. Dopo il successo inarrestabile e la loro ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon che gli ha permesso di conquistare anche la televisione italiana, sono tornati a Sanremo 2022 ed hanno regalato al pubblico un'emozionante esibizione con Coraline, la nuova canzone, che ha commosso anche il cantante della band Damiano David.

Blanco e Mahmood rappresenteranno l'Italia all'Eurovision 2022

Alla conferenza stampa subito dopo la finale di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood si sono detti pronti a salire sul palco dell'Eurovision che quest'anno si celebrerà a Torino. "Parteciperemo, non vediamo l'ora che arrivi maggio per essere a Torino" hanno risposto ai giornalisti.