A Torino la prima cerimonia per l’Eurovision Song Contest 2022, ecco quando Torino si prepara ad accogliere la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, prevista per il prossimo maggio e intanto martedì 25 gennaio si terrà la cerimonia del passaggio di testimone tra il sindaco di Rotterdam, la precedente città ospitante, e quello del capoluogo piemontese.

A cura di Ilaria Costabile

Con la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest, l'Italia si è aggiudicata l'ospitalità del noto festival musicale, che si terrà a Torino la prossima primavera. I preparativi già fervono, tanto che martedì 25 gennaio ci sarà il primo passaggio di testimone tra la città che lo scorso anno ha accolto la kermess e il capoluogo piemontese. L'evento sarà trasmesso su Rai1 alle ore 12, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi, ma può essere seguito anche su RaiPlay.

La prima cerimonia verso l'Eurovision

Una prima cerimonia inaugurale, quindi, che documenta il passaggio di testimone dal sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, e il primo cittadino torinese, Stefano Lo Russo, che avrà luogo a Palazzo Madama in piazza Castello a Torino. Qui, verrò decisa la conformazione del cartellone che delle prime due serate, ovvero quelle del 10 e 12 maggio, tramite un'estrazione. I 36 Paesi che competeranno per il titolo, infatti, verranno divisi in due semifinali e a questi ultimi si aggiungeranno anche i cosiddetti Big Five: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, che accedono direttamente alla finale.

Le nazioni che partecipano a Eurovision 2022

Quella del 2022 è la prima edizione italiana dell'Eurovision dopo ben 31 anni di assenza, a contendersi la vittoria dopo le esibizioni che si terranno al Pala Olimpico di Torino, sono in tutto 41 nazioni, come comunicato dall'organizzazione lo scorso ottobre. Ecco, quindi, l'elenco di tutti i Paesi che prenderanno parte alla gara:

Albania

Armenia

Australia

Austria

Azerbaigian

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Georgia

Grecia

Islanda

Irlanda

Israele

Italia

Lettonia

Lituania

Malta

Moldavia

Montenegro

Paesi Bassi

Macedonia del Nord

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Russia

San Marino

Serbia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ucraina

Regno Unito