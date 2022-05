Blanco e Mahmood in monopattino per Torino inseguiti dai fan, poi cantano in Piazza Vittorio In attesa della finale dell’Eurovision 2022, dove si esibiranno con Brividi, Blanco e Mahmood hanno sfrecciato di notte per le strade di Torino a bordo dello stesso monopattino, cantando e ammirando la città. I fan li hanno subito riconosciuti, iniziando a inseguirli. La corsa si è conclusa in Piazza Vittorio con una esibizione.

A cura di Elisabetta Murina

Ieri sera Blanco e Mahmood sono stati due "turisti" particolari di Torino. In attesa di esibirsi sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022 nella serata finale, in programma il 14 maggio, i due rappresentanti dell'Italia hanno fatto un giro per le strade della città a bordo dello stesso monopattino elettrico, venendo inseguiti dai fan che li hanno subito riconosciuti. Il tutto ripreso in una diretta Instagram sul profilo di Blanco, vista da circa 20mila persone. La corsa si è conclusa con una esibizione in Piazza Vittorio.

La diretta Instagram di Blanco e Mahmood

Mentre al PalaOlimpico di Torino si stava concludendo la seconda semifinale dell'Eurovision, che ha decretato i Paesi finalisti che si contenderanno la vittoria nella serata di sabato, Blanco e Mahmood hanno sfrecciato per le strade di Torino, di notte, a bordo dello stesso monopattino elettrico. Un giro notturno quasi "turistico" quello che i due artisti si sono concessi in direzione Piazza Vittorio, sorprendendosi della bellezza dei monumenti della città, mentre intonavano il ritornello di Azzurro e di altri brani, tra cui i loro più grandi successi. Sono passati solo pochi minuti prima che i fan li riconoscessero, iniziando a inseguirli correndo e cantando con loro. Una volta arrivati a destinazione, hanno cantato per la folla radunata nella Piazza, come già avevano fatto altri artisti prima di loro.

Quando si esibiranno i due artisti all'Eurovision 2022

Blanco e Mahmood saliranno sul palco dell'Eurovision nella serata finale, il 14 maggio. Sono i rappresentanti dell'Italia e, essendo il nostro Paese uno dei cosiddetti "Big Five", i giovani cantanti sono già in finale e possono ambire alla vittoria. I bookmakers, però, non li danno come favoriti, bensì al secondo posto dopo i rappresentanti dell'Ucraina, che si sono già esibiti nella prima semifinale e hanno ottenuto una standing ovation da parte del pubblico con il loro brano.