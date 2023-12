Biglietti Sanremo 2024, i possibili costi e quando inizia la vendita Da gennaio sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per assistere al festival di sanremo 2024 condotto da Amadeus. Ecco quali potrebbero essere i costi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Quanto costa un biglietto per vedere il festival di Sanremo direttamente seduti al Teatro Ariston? Come si acquistano i biglietti per poter vedere dal vivo lo spettacolo più importante del Paese? Dal 6 al 10 febbraio 2024 un pezzo d'Italia – sicuramente quella tv – si ferma per guardare e ascoltare i 30 Big – i 27 annunciati più i tre usciti da Sanremo Giovani -che si sfidano per vincere Sanremo, la kermesse condotta da Amadeus – che per il quinto anno è anche il direttore artistico – e qualcuno cercherà anche di tentare di acquistare i biglietti e gli abbonamenti che saranno in vendita a partire da gennaio, come ogni anno. Per ora, infatti, non è ancora allestito il sito per comprarli.

Anche quest'anno da gennaio sarà allestito il sito per comprare i circa duemila biglietti che saranno messi a disposizione del pubblico in una sorta di lotteria. Lo scorso anno le prevendite si tennero a metà gennaio e i biglietti andarono esauriti dopo pochi minuti. Non è ancora chiaro quali saranno i prezzi, se si terranno stabili o varieranno, né è noto quanti ne verranno messi in vendita. Probabilmente le regole seguiranno quelle del 2023 quando gli abbonamenti erano limitati e per aggiudicarsi un posto in galleria bisognava spendere circa 672,00 euro, mentre per un posto in platea il prezzo era di 1.290 euro.

La mappa del Teatro Ariston di Sanremo

L'acquisto avverrà esclusivamente online, quindi non ci sarà bisogno di prendere d'assalto le biglietterie, e probabilmente anche quest'anno non sarà possibile acquistare i biglietti singoli. Lo scorso anno poterono farlo solo le persone con disabilità oppure bisognerà partecipare al concorso della Rai che permette a quattro suoi abbonati e ad altrettanti accompagnatori di vincere i biglietti per assistere alla serata finale del Festival di Sanremo 2024. La Rai, quindi, darà la possibilità ad alcuni abbonati di assistere alla serata finale, pagando il viaggio per Sanremo e ritorno, il biglietto d'ingresso al teatro Ariston, i pasti e il pernottamento per i vincitori e gli accompagnatori.