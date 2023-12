Finale Sanremo Giovani 2023: scaletta cantanti e canzoni in gara, come si decreterà il vincitore Stasera, martedì 19 dicembre, andrà in onda dalle 21.30 su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani, che decreterà i tre vincitori che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Amadeus, foto di LaPresse

Stasera, martedi 19 dicembre, dalle 21.30 su Rai 1 andrà in onda la finale di Sanremo Giovani, dove saranno decretati i 3 giovani che parteciperanno al Festival di Sanremo 2024, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024. La serata verrà presentata dal conduttore e direttore artistico Amadeus, che vedrà sfilare non solo le 12 esibizioni per Sanremo Giovani, ma anche i 27 Big che annunceranno per la prima volta il titolo del brano che verrà eseguito sul palco dell'Ariston. Dalla veterana Fiorella Mannoia al plurivincitore Mahmood, senza dimenticare gli esordienti Angelina Mango e Geolier: ogni Big sarà accompagnato da un video, una clip che riassumerà la sua carriera. Nell'ambito di Sanremo Giovani, i 12 partecipanti sono distribuiti tra gli 8 selezionati dalla Commissione Musicale dalle oltre 500 candidature, a cui si aggiungono i 4 provenienti da Area Sanremo. Oltre ai giovani e ai Big, poi, ci saranno i conduttori del Prima Festival, ovvero Paola e Chiara, che presenteranno anche il loro nuovo singolo, e i due inviati speciali Mattia Stanga e Daniele Cabras. Stasera, i 12 artisti selezionati, verranno votati dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale in maniera autonoma e disgiunta, con un peso uguale sul risultato complessivo.

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo Giovani: la scaletta della finale

Saranno 12 i concorrenti che stasera parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani. Molti volti noti nella selezione scelta dalla Commissione Musicale di Sanremo, tra cui Clara, protagonista anche nella serie TV Rai Mare Fuori, ma anche il creator Grenbaud con Mama e gli ospiti dello scorso Festival di Sanremo nella serata cover: i BNKR44. Ecco la scaletta dei 12 giovani artisti, non in ordine di uscita.

Bnkr44 – Effetti speciali

Clara – Boulevard

Dipinto – Criminali

Fellow – Alieno

Grenbaud – Mama

Jacopo Sol – Cose che non sai

Lor3n – Fiore d’inverno

Nausica – Favole

Omini – Mare forza 9oi

Santi francesi – Occhi tristi

Tancredi – Perle

Vale LP – Stronza

Come votare il vincitore: tutto in mano ad Amadeus e alla Commissione Musicale

Come nella scorsa edizione, anche la finale di Sanremo Giovani 2023 non vedrà l'utilizzo di un televoto. Infatti, i 3 vincitori che dovranno emergere dai 12 finalisti partecipanti, verranno scelti dalla Commissione Musicale e da Amadeus, che svestirà i panni del presidente della Commissione per vestire quelli del direttore artistico del Festival di Sanremo 2024. Un voto disgiunto, autonomo e separato dei due organi, che avrà un peso uguale nella distribuzione del voto complessivo, pari al 50%.