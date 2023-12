Come vincere i biglietti per la finale del Festival di Sanremo 2024 Come aderire all’iniziativa della Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi istituzionali e provare ad aggiudicarsi un soggiorno a Sanremo e i biglietti per la finale del Festival.

Rai permette a quattro abbonati e ai relativi accompagnatori di vincere i biglietti per assistere alla serata finale del Festival di Sanremo 2024. Ecco come partecipare all'estrazione dei fortunati vincitori che potranno assistere in diretta alla proclamazione del vincitore della kermesse canora condotta da Amadeus.

Chi può partecipare all'estrazione dei biglietti del Festival di Sanremo

La Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi istituzionali ha indicato i criteri che gli abbonati devono avere per poter partecipare all'estrazione. Per essere dei candidati idonei occorre:

Essere nati non prima del 1° gennaio 1994 o avere figli o nipoti con data di nascita compresa tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2007;

Essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento.

Come aderire all'iniziativa

Per iscriversi al contest, occorrerà inviare una mail a iniziativasanremo.canone@rai.it da domenica 10 dicembre 2023 a mercoledì 10 gennaio 2024. Nella mail occorrerà indicare i seguenti dati personali:

nome e cognome;

codice fiscale;

recapito telefonico.

Se si intende iscrivere figli o nipoti, occorrerà indicare anche:

nome e cognome di uno dei figli o di uno dei nipoti;

il suo codice fiscale;

i dati del titolare dell'abbonamento della famiglia di appartenenza.

L'estrazione si terrà il 22 gennaio 2024 alla presenza di un notaio. Se uno o più vincitori estratti dovessero risultare minorenni, la partecipazione alla puntata finale del Festival di Sanremo 2024 sarà consentita solo dopo avere ricevuto il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Cosa vinceranno gli abbonati estratti

I quattro vincitori estratti e i loro accompagnatori si aggiudicheranno un soggiorno a Sanremo dal 10 all'11 febbraio 2024. Potranno assistere alla finale del Festival di Sanremo 2024 che si terrà sabato 10 febbraio. Le spese per il viaggio per Sanremo e ritorno, il biglietto d'ingresso al teatro Ariston, i pasti e il pernottamento per i vincitori e gli accompagnatori saranno a carico della Rai.