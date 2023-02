Quanto costano i biglietti per partecipare a Sanremo 2023: i prezzi degli abbonamenti Torna il Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023 al teatro Ariston. Ecco il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti.

Dal 7 all'11 febbraio 2023 torna al teatro Ariston il festival di Sanremo. Quest'anno in gara tra i big ci sono 28 cantanti e ad affiancare Amadeus, direttore artistico di questa edizione, ci sono diversi co-conduttori, come Gianni Morandi che sarà presente tutte le sere, poi Al Bano e Massimo Ranieri, e co-conduttrici come l'influencer Chiara Ferragni, la conduttrice e giornalista Francesca Fagnani, la pallavolista Paola Egonu e l'attrice Chiara Francini.

Dopo il successo degli ultimi anni, molti si sono chiesti quanto possa costare un biglietto o un abbonamento per aggiudicarsi un posto in platea per assistere dal vivo allo spettacolo della 73esima edizione del festival della canzone italiana. In pochi però sanno che le prevendite per gli abbonamenti sono state aperte il 16 gennaio dalle 9 alle 14 e terminate in dieci minuti. Il sito è stato preso d'assalto a tal punto che già dopo i primi 15 minuti era diventato inaccessibile e andato in down. Il teatro Ariston ha una capienza di 2.000 posti.

Per questa edizione non erano disponibili biglietti singoli, ma era possibile solo effettuare una richiesta per acquistare l'abbonamento che comprendeva tutte e cinque le serate e che andava fatta sul sito ufficiale di Sanremo, ma non era nemmeno certo che andasse a buon fine. Colui che effettuava la richiesta doveva poi attendere una mail di conferma che dava accesso alla possibilità di acquistare l'abbonamento.

Gli abbonamenti erano limitati e per aggiudicarsi un posto in galleria la spesa ammontava a 672,00 euro, mentre per la platea 1.290 euro.

I biglietti singoli invece non erano in vendita, erano gratuiti e disponibili esclusivamente per i disabili e non potevano essere acquistati, ma solo prenotati sul sito ufficiale di Sanremo.