Biglietti Sanremo 2023, i possibili costi e quando inizia la vendita Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina, ecco una guida e le info per acquistare abbonamenti e biglietti per seguire l’evento dal vivo, al Teatro Ariston.

A cura di Gaia Martino

C'è grande attesa per il Festival di Sanremo 2023 che andrà in scena al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023 e vedrà salire sul palco i 25 Big sotto la guida di Amadeus, conduttore e direttore artistico.

Gli amanti della kermesse potranno assistere all'evento ma i posti del Teatro Ariston disponibili per il pubblico sono estremamente limitati, essendo la capienza ridotta per l'imponente scenografia e per garantire l'ospitalità a figure istituzionali della televisione di stato e del Comune di Sanremo. Il primo settore della platea è infatti riservato unicamente agli ospiti Vip, il secondo settore e il settore unico saranno invece parzialmente messi a disposizione del pubblico.

La prevendita esclusiva, si legge sul sito dove è possibile acquistare i biglietti, è riservata agli abbonamenti, ovvero alla clientela che soggiornerà nelle strutture alberghiere della città e che desidera acquistare un pacchetto soggiorno completo per la manifestazione: è già possibile inviare richiesta per tale opzione. I pacchetti comprendono l'ingresso all'Ariston per le 5 serate, soggiorno in hotel, servizi turistici come alloggio, transfer aeroportuali ed escursioni. Non sarà possibile acquistare pacchetti per singole serate.

La biglietteria ufficiale della Rai-Ariston sarà aperta da gennaio, nei primi giorni del mese. La Rai permetterà alla clientela di prenotare gli abbonamenti rimanenti. A pochi giorni dall'inizio della kermesse sarà possibile acquistare i biglietti prenotati ma non ritirati in tempo. Solo in questa occasione sarà possibile acquistare biglietti per una singola serata della manifestazione.

Non sono ancora stati pubblicati i prezzi ufficiali di abbonamenti e biglietti. Stando alle cifre dello scorso anno, i prezzi variano per settore. Il costo dell'abbonamento per il Festival di Sanremo 2022 è stato 672 euro per la galleria, 1290 euro per una poltrona in platea.