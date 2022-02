Quanto costano i biglietti per partecipare a Sanremo 2022: i prezzi degli abbonamenti Quest’anno il Festival di Sanremo è tornato in presenza ed è stato possibile acquistare gli abbonamenti per la galleria o la platea. Ecco quanto costa un biglietto per far parte del pubblico di Sanremo.

A cura di Redazione Spettacolo

È arrivato il momento dell'edizione 2022 del Festival di Sanremo che si terrà dall'1 al 6 febbraio e vedrà salire sul palco dell'Ariston 25 Big, sotto la guida, come da tre anni a questa parte, di Amadeus che ha curato anche la direzione artistica. Quest'anno il Festival è composto solo dai Big, con 3 artisti (Yuma, Tananai e Matteo Romano) che sono arrivati vincendo Sanremo Giovani, la competizione che si è tenuta, in diretta su Rai 1, lo scorso dicembre. A differenza del 2021, però, quest'anno torna anche il pubblico all'Ariston di Sanremo, con una capienza ridotta a causa delle regole Covid sulla capienza dei teatri, ma con un colpo d'occhio che sarà diverso rispetto alla trovata dei palloncini della scorsa edizione. Quest'anno sono stati messi in vendita circa 1900 abbonamenti per la platea e per la galleria, che sono andati tutti esauriti.

Sanremo 2022, dove si comprano e quanto costano i biglietti

La possibilità di acquistare gli abbonamenti è scaduta lo scorso 14 gennaio, quando è stata aperta una finestra per tentare di acquistare gli abbonamenti, mentre, gli organizzatori, riguardo ai biglietti singoli, fanno sapere che "nel caso venissero messi in vendita, la data verrà pubblicata su questo sito e sul sito ufficiale della biglietteria. Il costo degli abbonamenti è stato di 672 euro per l'abbonamento in galleria e di 1290 euro per quello in platea.

Le regole anti Covid per il pubblico al Festival di Sanremo

Viste le disposizioni per la pandemia, quest'anno per i biglietti non è stata data la possibilità di ritirarli di persona ma sono stati inviati in maniera digitali e il nome di coloro che sono riusciti ad accaparrarsi un abbonamento è stato comunicato tramite mail 48-72 ore prima dell’evento con un link per il download del biglietto. Anche a chi non è riuscito a ottenere la possibilità di assistere al Festival, comunque, è stata inviata una comunicazione. Per poter accedere al Teatro, oltre al biglietto, sarà chiesto anche un documento di identità e il Green pass rinforzato, come da prassi nazionale, e sarà possibile assistere alla serata con la mascherina FFP2.