Gianni Morandi co conduttore di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus, l’annuncio al Tg1 Amadeus ha annunciato al Tg1 che al suo fianco per tutte e cinque le serate del Festival ci sarà Gianni Morandi nelle vesti di co conduttore.

A cura di Giulia Turco

Gianni Morandi co conduttore del Festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1, elegantissimo. "Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Proprio così: al prossimo Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate saremo in due, io e il grande Gianni Morandi", ha annunciato il direttore artistico commentando con entusiasmo la sua decisione. "È una grande gioia, Gianni è amato da tutti. È la storia della musica, della televisione, ma è anche il presente perché è amato da intere generazioni. I ragazzi oggi amano Gianni Morandi così come lo facevano i nostri genitori. È sempre attualissimo".

Il video messaggio i Gianni Morandi al Tg1

Morandi ha ringraziato personalmente Amadeus con un video messaggio mandato in onda al Tg 1 subito dopo il suo annuncio. Naturalmente, la proposta è accettata, non senza ironia:

Buonasera signora Cardinaletti e buonasera signori ascoltatori del Tg1. Caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti, stasera sono a casa. Mi sono messo lo smoking perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Sai quanto io amo Sanremo. Poi mi sono fatto una domanda e ho pensato: ma come mai Amadeus mi vuole vicino? Ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari, di grandi successi, ma anche molto impegnativi, faticosi. Tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni e quindi hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano forte, energica, giovane e quindi hai chiamato me. Dai scherzo, accetto con entusiasmo!

Amadeus vorrebbe Lady Gaga e Britney Spears a Sanremo 2023

Fervono i preparativi per il prossimo Festival. Siamo solo a luglio, ma le indiscrezioni sulla kermesse musicale che si svolgerà il prossimo anno sono già moltissime. Dopo l’ufficialità di Chiara Ferragni, si è parlato della possibile presenza di star internazionali del calibro di Lady Gaga e Britney Spears. Sono tanti gli italiani che sperano in una performance dal vivo di una delle due dive del Pop o persino di entrambe. Secondo le indiscrezioni interne alla Rai, il direttore artistico avrebbe esplicitamente manifestato quest’idea per la prossima edizione, che potrebbe essere quella dei record. Se la doppietta dovesse prendere forma sul palco dell’Ariston, si rivelerebbe un’edizione indimenticabile.

Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival

Il primo nome ad essere confermato è stato quello di Chiara Ferragni, con un annuncio al Tg1 arrivato da parte di Amadeus già il 20 giugno, con un incredibile anticipo. L’influencer ha pubblicato uno scatto insieme al direttore artistico ospitato nel suo appartamento di Milano e ha commentato la notizia in diretta Instagram con Fedez: “Amore, sei felice?”. Chiara Ferragni sarà sul palco per la prima e l’ultima serata del Festival e subito si è iniziato a discutere del suo cachet. Secondo quanto ha riportato Diva e Donna, la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro per le due serate del 7 e dell’11 febbraio 2023. Una cifra che secondo Francesco Facchinetti sarebbe proporzionale ai guadagni in termini di pubblicità che l'influencer poterebbe al Festival.